Périnne est chansigneuse, elle chante avec ses doigts

Périnne Diot accompagne sur les routes de France le groupe normand, Mes souliers sont rouges . Sur scène, elle ne chante pas, ne joue pas d'un instrument, mais signe les chansons pour que les personnes atteintes de surdité puissent apprécier le concert. Périnne est chansigneuse.

"Le chansigne, ça permet de transmettre le texte, les paroles, mais aussi de transmettre la musique de par le corps qui est en mouvement."

Nous sommes allés à sa rencontre lors d'un concert qui était donné à La Manoque à Tonneins, le 4 février 2023.

Périnne Diot et le groupe "Mes souliers sont rouges" - Mes souliers sont rouges

Chanter avec ses doigts

Périnne est entendante, et loin d'être comme l'héroïne du film La famille Bélier, elle n'a pas grandi dans une famille où certains membres sont sourds.

Cette envie d'apprendre la langue des signes lui est venue très jeune : "C'est suite à une rencontre, quand j'étais enfant, avec un petit garçon sourd. On ne pouvait pas communiquer [...] Et j'ai toujours eu cette frustration de ne pas pouvoir communiquer avec lui."

À 25 ans, Périnne apprend à signer et devient, grâce à un master, interprète professionnelle LSF (Langue des Signes Française).

Lors d'un concert, Périnne fait le constat que le monde de la musique n'est pas du tout accessible aux personnes sourdes. Mais comment une personne sourde peut apprécier pleinement un spectacle musical ? Périnne nous rappelle qu'il existe différentes formes de surdité, car "il y a des personnes qui ne vont pas entendre les sons graves, d'autres les sons aigus et d'autres ne vont percevoir que les vibrations". De ce fait, la traduction des chansons en langue des signes, lors de concerts, permet une meilleure inclusion des personnes sourdes dans le monde des entendants.

"On essaye de retranscrire, de transmettre toute la musique et pas seulement les paroles, pour que les personnes entendantes et les personnes sourdes puissent participer et profiter d'un concert pleinement."

C'est décidé, Périnne veut devenir chansigneuse, et avec deux amis, elle crée le collectif 10 doigts en cavale .

Depuis plus de quatre ans, elle propose ses services à des groupes, des sociétés de production. Une activité professionnelle qui "a démarré un peu comme ça, un peu par hasard".

"On ne l'a pas choisie, c'est elle qui nous a choisis. En fait, elle est venue nous proposer et puis on a trouvé ça super." - Deny Lefrançois, membre de Mes souliers sont rouges

Une interprétation artistique loin du mot à mot

Il ne faut pas croire qu'une traduction en langue des signes d'une chanson est quelque chose de facile, du simple mot à mot. Loin de là. Le chansigne est une réelle interprétation artistique tout en étant un exercice très technique : "Il y a la mise en musique pour voir si la traduction rentre en musique parce qu'on doit commencer en même temps que le chanteur et la chanteuse et s'arrêter en même temps."

Une fois que tout le texte est traduit, que ça rentre dans le rythme et que tout ça est prêt, il faut apprendre les signes par cœur et les mettre en scène.

"Sur du métal, on va signer plus grand parce que c'est quelque chose qui est plus imposant. Si c'est du rap, ça va être quelque chose de plus carré. Enfin, tout ça, ça fait partie aussi du chant. Ce n'est pas seulement un texte qui est transmis."

