Perpignan : la métamorphose du musée Hyacinthe Rigaud s'achève

C'est la fin d'un peu plus de deux ans de travaux : le chantier de rénovation et d'agrandissement du musée Hyacinthe Rigaud, à Perpignan, s'achève. Une métamorphose totale que les Perpignanais pourront découvrir dès la fin du mois de juin.

Perpignan va très bientôt retrouver son musée de centre-ville, le musée Hyacinthe Rigaud. Le chantier de rénovation, d'agrandissement, de modernisation, s'achève après plus de deux ans de travaux et un budget de six millions d'euros. La réouverture est prévue pour le 24 juin prochain.

Fini le petit musée un peu étriqué et poussiéreux. Changement de taille, de philosophie et d'échelle pour le musée Hyacinthe Rigaud nouveau, et pour les futurs visiteurs, le dépaysement commencera dès l'entrée ! Oublié le porche sombre de la rue de l'Ange, l'entrée du public se fera désormais par le magnifique portail de l'hôtel Mailly, dans la rue du même nom. La surface du musée a été multipliée par six ou sept, et atteint 4 000 m² grâce à l'union de deux hôtels particuliers des 17e et 18e siècles, les hôtels de Mailly et de Lazerme.

1 400 m² d'exposition

Pour l'architecte, le challenge a été de créer une unité, une harmonie, entre ces deux bâtisses très différentes, l'une - l'hôtel de Lazerme - maison familiale jusqu'en 2012 - et l'autre - l'hôtel de Mailly - vaste bâtiment aux multiples vocations et modifications à travers le temps. Challenge aussi de créer un musée correspondant aux exigences modernes dans ces morceaux du patrimoine perpignanais.

Et la révolution continue dans les salles d'exposition. Le parcours a été revu sous la supervision de la conservatrice du musée, Claire Muchir, et divisé en trois pôles : gothique, baroque autour de Hyacinthe Rigaud et moderne autour de Maillol et de ses amis.

Une chose est sûre en tout cas, les deux versions du musée Hyacinthe Rigaud, avant et après travaux sont quasi incomparables ! Pour découvrir le musée rénové, il faudra patienter jusqu'à la fin du mois de juin. L'occasion de découvrir les 90 pièces de l'exposition temporaire exceptionnelle "Picasso-Perpignan, le cercle de l'intime, 1953-1955", visible dès le 25 juin et jusqu'au 5 novembre 2017.

Retrouvez ci-dessous le nouveau musée Hyacinthe Rigaud en images et la présentation de la nouvelle philosophie de ce musée avec Clair Muchir, la conservatrice :