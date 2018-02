Perpignan, France

Il avait été installé en 2011 dans la cour du muséum d'histoire naturelle de Perpignan (Pyrénées-Orientales) pour une exposition : l'Entonnoir monumental en pierres, une œuvre d'art de Marc-André de Figueres, a été démonté vendredi 23 février. Cela faisait suite à une décision du tribunal administratif : la mairie avait demandé que l'installation quitte le muséum parce qu'elle ne respectait par les conditions de sécurité. Le sujet reste sensible pour l'artiste comme pour la mairie.

L'œuvre a été considérée comme une carcasse de voiture

Dans une odeur de terre humide, le balais des brouettes était incessant, vendredi, dans la cour du muséum. Pierre après pierre, une entreprise spécialisée a démonté l'œuvre de Marc-André de Figueres. Pour l'artiste, voir son Entonnoir monumental en pierres finir dans la benne d'un camion était difficile. "C'est de l'incompréhension et de la désolation", explique-t-il.

Marc-André de Figueres, artiste à l'origine de l'Entonnoir monumental en pierres.

Il dit regretter la manière dont son installation a été traitée. "L'œuvre a été considérée comme une carcasse de voiture. C'est un peu dur de faire ce genre de comparaisons." Marc-André de Figueres affirme surtout que son Entonnoir n'a pas été considéré comme une œuvre d'art. "Une œuvre d'art a un statut particulier. Quand on regarde sur l'historique des œuvres d'art et la destruction, je pense qu'il n'y a eu que quelques cas rarissimes dans le siècle précédent. C'est donc désolant qu'il y en ait un à Perpignan."

Un déménagement impossible à Perpignan

Marc-André de Figueres assure qu'il a proposé plusieurs pistes à la municipalité pour déplacer son œuvre. Cela ne règle pas le problème, pour l'adjoint au maire en charge de la Culture, Michel Pinell. "Le problème est qu'il s'agit d'une installation. Elle est constituée de 7 tonnes de pierres sèches posées les unes sur les autres. Déplacer cette œuvre est donc possible, à condition qu'elle reste dans un lieu surveillé." Il estime que, sans surveillance, il y a un risque pour les personnes qui s'approcheraient. "Si un enfant ou n'importe qui prend le risque de retirer une pierre et si c'est notamment une pierre qui porte la cheminée la plus haute de l'entonnoir, il y a un risque d'effondrement."

Pour l'instant, les pierres de l'entonnoir seront stockées. Marc André de Figueres a plusieurs propositions pour remonter son Entonnoir ailleurs mais il dit vouloir attendre. "Quand il sera totalement évacué, que le deuil sera fait, j'y réfléchirai plus sérieusement." La valeur de son œuvre est estimée à 40 000 euros, selon l'assureur de la municipalité).