Les bracelets "Vague d'amour" en vogue à Perpignan

Dans le centre de Perpignan, il n’est pas rare de voir des poignets arborer des bracelets un peu particuliers. Ils sont de forme ondulée, et de trois tailles : fine, moyenne et grande. Ce sont les bracelets "Vague d’amour". Un concept imaginé par le Perpignanais Louis Philippe Vallès.

“L’idée de ces bracelets c’est pour véhiculer plus d’amour dans le monde”, lance Louis-Philippe Vallès, le regard perdu, rêveur. Sur la terrasse du café où nous l’avons rencontré, il a apporté un lot de ses bracelets ondulés “Vague d’amour”. L’accessoire se décline sous différentes formes et couleurs. Les derniers attentats en France sont pour beaucoup dans sa démarche. “Dans les cafés, dans toutes les rues, j’ai ressenti un malaise et je me suis dit qu’il fallait agir pour relier les gens.”

Un rite de transmission bien ficelé

Même s’il faut compter 5 euros pour acquérir un bracelet vague d’amour, pour son concepteur, il ne s’agit pas d’un achat mais d’une transmission. l'acquéreur doit faire un vœu au moment où le bracelet est noué à son poignet. Si le le bracelet se détache, il doit faire un deuxième vœu, cette fois-ci pour la planète. Louis-Philippe Vallès revendique déjà près de 1500 bracelets vendus ou offerts. “Comme les ondulations de ces bracelets, j’espère que de vague en vague on va tous former un océan d’amour” explique t-il. Sur les réseaux sociaux, où il a reçu quelques commandes, le concept a pris une plus grande ampleur. Mais Louis Philippe Vallès préfère les échanges en face à face. A quelques mètres du Castillet, il a installé un point de vente au bar Tapéar.

Les bracelets vagues d'amour vendus au bar Tapéar de Perpignan © Radio France - Fabrice Wuimo

Les joueurs de l’USAP sont pris dans la vague d’amour

La popularité naissante des bracelets “Vague d’amour” est arrivée jusqu’au club de rugby de l’USAP. Les joueurs du club et le président ont accepté de porter de les mettre pour une séance photo. Les bracelets ont été vendus samedi dernier, le 19 août, dans le stade Aimé Giral lors du premier match de la saison en Pro D2. La vague d'amour a pu côtoyer la vague de joie des supporters après la victoire écrasante des sang et or.