Pour la communauté portugaise de Dordogne, "tant qu'ils ne fermeront pas les frontières on ira"

Le village de La Douze en Dordogne, compte une centaine de familles d'origine portugaise. Toutes ont entendu le message du secrétaire d'Etat aux affaires européennes Clément Beaune, déconseillant aux Français de partir en Espagne ou au Portugal. Léandro, Rémi et Tiago par exemple, en discutent au déjeuner, attablés au restaurant. Mais pour eux, la question ne se pose même pas. "Tant qu'ils ne fermeront pas les frontières, on ira", assure Rémi, 20 ans. Les trois ouvriers dans le bâtiment ont déjà prévu leur voyage. Ils partiront le 7 août, en voiture et rejoindront le nord du Portugal pour y rester tout le mois.

Variant Delta et hausse des contaminations

Depuis quelques semaines, le pays fait face à une augmentation significative des cas de Covid, en raison de la propagation du variant Delta, qui représente désormais 90 % des contaminations. Mais pour Léandro, Rémi et Tiago, pas question d'avoir peur. "Le plus important ce n'est pas le virus. Le plus important c'est la famille, qu'on n'a pas vue depuis Noël", soutient Tiago. Arrivé en France il y a quatre ans, il a laissé des grands-parents, oncles, tantes et cousins au Portugal. Gwenaelle aussi partira, fin juillet. La propriétaire du restaurant Un coin de vie à La Douze accompagnera son compagnon, portugais, à un baptême. "On fera attention, on fera beaucoup moins de choses que ce qui se fait habituellement. Mais on partira", explique-t-elle.

Lorenzo, arrivé en France il y a 30 ans, a pris sa décision. Il ne partira pas au Portugal cet été. © Radio France - Radio France

D'autres n'iront pas

Lorenzo, arrivé en France il y a 30 ans, n'ira pas : "J'ai appelé ma famille ce matin, ils m'ont dit que c'était une mauvaise idée." Le cultivateur de fraises préfère rester à La Douze cet été, "c'est plus prudent". Dans son village, le taux d'incidence est de 400 nouveaux cas pour 100 000 habitants, c'est seize fois plus que la moyenne nationale.