Pour la première fois, les œuvres de Peter Doherty sont exposées dans un musée, la Maison des Ailleurs à Charleville-Mézières, là où Arthur Rimbaud vécut et écrivit la majeure partie de son œuvre. Le chanteur des Libertines et des Babyshambles s'exprime aussi dans l'art plastique.

Charleville-Mézières, France

Quand on lui demande quels sont ses auteurs préférés, Peter Doherty cite Arthur Rimbaud. En 2011, de passage à Charleville-Mézières pour le festival Cabaret Vert, le rocker britannique ancien leader des Libertines et des Babyshambles s'était fait ouvrir les portes du Musée Rimbaud et de la Maison des Ailleurs pour une visite privée nocturne.

Aujourd'hui, ce sont ses œuvres qui sont accrochées dans l'immeuble où Arthur Rimbaud vécut. C'est la première fois que Peter Doherty est exposé dans un musée. L'exposition a lieu jusqu'au 20 mai, dans le cadre du Printemps des Poètes.

Un écorché chez un autre écorché

Dans ses œuvres qui baignent dans l'alcool, la danse, les stupéfiants et la poésie, Peter Doherty se projette lui-même. Comme Rimbaud, l'artiste est un écorché. Il peint avec son sang en se coupant le doigt ou en le projetant avec des seringues. Il lacère ses toiles, y ajoute un collage, un texte, mêle le fusain, le stylo ou la peinture, selon l'instinct du moment.

Peter Doherty doit venir visiter l'exposition à Charleville-Mézières. « C'est sûr, il viendra mais on ne sait pas quand », atteste son amie et agent artistique Géraldine Beigbeder. Les services culturels de la ville de Charleville-Mézières ont mis en place une astreinte d'urgence pour accueillir l'artiste à tout moment lorsque son instinct le guidera de nouveau sur les pas de Rimbaud.

► Exposition Peter Doherty - Maison des Ailleurs, quai Rimbaud à Charleville-Mézières, jusqu'au 20 mai (entrée : 5 € plein tarif, donne accès aux deux autres musées de la ville)