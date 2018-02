Rouen, France

Discret, gentil, sérieux. Mehdi alias Petit Biscuit a tout de l'élève idéal pour Florence Donte, son ancienne professeure de mathématiques en première et terminale S au lycée Blaise-Pascal de Rouen. Pourtant, le jeune enchaînait les examens et les dates de concert en France et à l'étranger. Ses professeurs le suivent encore, même après son bac - mention très bien s'il-vous-plaît, ce jusqu'aux Victoires de la Musique vendredi soir où "Presence" son nouvel album est nommé dans la catégorie Album Révélation.

Un lycée marqué par le talent

A Blaise-Pascal, tout le monde connaît Petit Biscuit. "Mais je ne l'ai presque jamais croisé, avoue un élève de terminale, il était très très discret". Discret "parce que Mehdi ne voulait pas mélanger sa vie de Petit Biscuit à celle du lycée", ajoute Valérie Desaix, son ancienne CPE. Un quotidien d'élève studieux puisque le jeune ne ratait aucun examen et a décroché son bac S avec mention très bien.

"Lorsque des élèves sont en réussite, ça tire tout le monde vers le haut, ça montre que oui, c'est possible, ça ouvre les horizons (...) les jeunes doivent être fiers de ce qu'ils font", avoue Françoise Rubin, proviseure du lycée. Pour cette raison, Petit Biscuit est un exemple pour Nicolas, élève de seconde, c'est un modèle pour sa génération "qui part en cacahuète" d'après lui.

Petit Biscuit dans les locaux de France Bleu Normandie. © Radio France - Delphine Garnault

Un élève comme les autres

"C'était un excellent élève, il levait toujours la main pour aller au tableau alors que je devais forcer ses camarades à participer", explique avec fierté Florence Donte, son ancienne professeure de mathématiques et professeure principale qu'il voyait neuf heures par semaine.

Malgré sa notoriété, les filles qui jouaient des coudes pour le voir à travers la vitre de la salle d'étude, la file de jeunes qui attendaient devant sa salle de cours pour lui demander un autographe, Petit Biscuit restait modeste en toute circonstance jure la CPE Valérie Desaix. Apparemment, c'est aussi le cas dans sa vie de star comme témoigne ce tweet :

J’ai été meilleur au bac... https://t.co/VvK8n0Rq4f — PETIT BISCUIT (@PetitBiscuit) February 7, 2018

Des qualités personnelles et scolaires qui poussent ses anciennes encadrantes à le suivre à ses concerts et derrière leur télévision vendredi soir pour les Victoires de la Musique. Elles ont même eu le droit à leur vinyle dédicacé :