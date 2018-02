Petit-déjeuner sur France Bleu Armorique avec Arthur Nauzyciel, directeur du TNB de Rennes

Par Céline Guétaz, France Bleu Armorique

Comédien, metteur en scène, Arthur Nauzyciel dirige le Théâtre National de Bretagne de Rennes depuis un an. On fait connaissance ce mercredi matin avec l'artiste et directeur du TNB dès 7 heures sur France Bleu Armorique. On découvre aussi les coulisses de l'une des plus grandes scènes françaises.