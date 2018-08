Petite-Rosselle, France

Un chantier de grande ampleur pour donner une seconde vie aux mines de Petite-Rosselle, inactives depuis 2004. Une dizaine d'ouvriers et plusieurs machines sont en train de transformer le paysage depuis le début de l'année. Ils font changer le musée d'époque, notamment en transformant les rails qui servaient autrefois aux mineurs en un immense enrobé de 13 000 mètres carrés. Ce dernier sera recouvert d'une couche rouge afin de coller aux couleurs des bâtiments autour.

L'enrobé de 13 000 mètres carrés ne va pas garder cette couleur bien longtemps. © Radio France - Arthur Blanc

Ces travaux sont la première partie d'un plan de plus grande durée qui va s'étendre sur 6 à 8 ans. Il y aura trois phases au chantier qui va redonner un coup de jeune à l'ensemble du site. Le tout pour un coût total de 8,5 millions d'euros.

Conserver la bonne dynamique

Si le musée de Petite-Rosselle s'est lancé dans une telle aventure, c'est pour attirer plus de touristes. "Ces travaux sont devenus nécessaires pour rendre le site plus attractif. Le touriste veut déambuler dans des espaces plus agréables", explique Gérard Bruck, le président du syndicat mixte du lieu. Actuellement, 60 000 visiteurs viennent tous les ans revivre l'histoire des mineurs de Petite-Rosselle. Le but, avec ces travaux est de conserver une affluence en hausse. Depuis plusieurs années, le musée affiche 2 à 3% de visiteurs supplémentaires à chaque saison.