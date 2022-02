Petite-Rosselle : le nouveau restaurant du musée de la mine ouvre ses portes

Le musée de la mine a enfin son restaurant ! Jusqu'à maintenant, pour déjeuner après avoir visité le musée du Parc Explor Wendel, à Petite-Rosselle près de Forbach, il n'avait qu'une petite cafétéria. Les visiteurs peuvent désormais s'arrêter dans un tout nouveau restaurant bistronomique, "l'Atelier 1904". C'est le plus ancien bâtiment du site, un atelier de chaudronnerie datant de 1904, qui a été rénové pour l'accueillir. Les travaux sont désormais officiellement terminés et le restaurant a pu accueillir ses premiers clients ce mardi 15 février.

Le restaurant emploie des salariés en insertion

Il est midi et demi dans la cuisine de l'Atelier 1904. Les clients, curieux de déjeuner dans ce cadre unique, commencent à affluer dans le restaurant. C'est le coup de feu ! Mérita fait partie des 18 salariés en insertion employés par le restaurant. Aujourd'hui elle est à la plonge et elle enchaîne à un rythme soutenu, mais elle ne se plaint pas. "Non, c'est pas trop dur, ça me plaît franchement. Je fais la plonge, j'aide le chef ... Je me sens chez moi !", confie-t-elle avec un grand sourire derrière son masque.

Mérita, l'une des 18 salariés en insertion employés à l'Atelier 1904. © Radio France - Mathilde Bouquerel

Mérita et les autres salariés en insertion qui travaillent en cuisine et en salle sont accompagnés par l'Association sociale du bassin houiller. C'est une première pour l'ASBH, qui n'avaient encore jamais géré un restaurant mais selon son président, Sébastien Goeury, c'est une opportunité unique pour les bénéficiaires de l'association. "D'abord ce sont des contrats de 30 heures, donc mieux payés que les contrats d'insertion habituels, qui ne sont que de 20 heures", détaille-t-il. "Et puis ce sont des métiers "nobles", très valorisants. Nos bénéficiaires font des tâches très variées : le service mais aussi la cuisine, la plonge, ... Ca leur redonne confiance en eux."

Sébastien Goeury, président de l'ASBH (tout à droite) et plusieurs bénéficiaires et salariés de l'association. © Radio France - Mathilde Bouquerel

Des clients conquis par le cadre

Côté salle, les clients attendent patiemment leurs assiettes. Stéphanie habite Petite-Rosselle et ce midi elle est venue avec son mari Gilbert et son beau-frère Jean-Michel. "On était curieux de découvrir ce lieu", raconte-t-elle, "Mon mari et moi connaissons bien le musée, nous y sommes déjà allés huit fois ! A chaque fois, on le visite avec des personnes différentes, pour leur faire découvrir ... On reviendra sûrement au restaurant, pour en profiter avec des amis."

Stéphanie, son mari Gilbert et son beau-frère Jean-Michel. © Radio France - Mathilde Bouquerel

Thierry quant à lui, est venu déjeuner avec plusieurs collègues. Tous font partie d'une société de prévention des incendies qui avait déjà équipé le musée et fait maintenant de même pour le musée. Pour Thierry, qui a travaillé 12 ans à la mine et notamment au carreau Wendel, cet ancien atelier est un lieu chargé de souvenir. "J'ai vu le bâtiment avant les travaux, il était complètement délabré", se souvient-il, "Ils ont gardé le charme de l'atelier, les grandes fenêtres, les murs épais ... C'est une belle histoire et un beau résultat."

Thierry et ses collègues, venus déjeuner à l'Atelier 1904 ce mardi 15 février. © Radio France - Mathilde Bouquerel

Et la direction du musée compte bien sur le succès du restaurant pour redynamiser le site, durement touché par la pandémie avec un manque à gagner de plus de 100 mille euros.