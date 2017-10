Peu de réservations en Béarn pour les vacances de la Toussaint

Les vacances de la Toussaint commencent à la fin de la semaine, mais les hôtels et gîtes du Béarn sont loin de faire le plein de réservations. Les professionnels du tourisme comptent surtout sur les activités à la journée et les courts séjours.

Les vacances de la Toussaint commencent ce vendredi. Les écoliers béarnais seront en pause pendant deux semaines, jusqu'au lundi 6 novembre. Particularité de ces vacances de Toussaint : toutes les zones ont les mêmes dates de vacances. Pour autant en Béarn, ça ne devrait pas être l'affluence : comme tout le monde est en congé en même temps, les vacanciers en profitent pour aller voir leur famille, et ça se ressent dans les réservations. Aux Eaux-Bonnes et dans la station de Gourette, une vingtaine d'appartements seulement sont déjà loués. À la Pierre Saint-Martin non plus il n'y a "pas grand monde", avoue l'office de tourisme.

Les vacances de Toussaint sont traditionnellement peu propices aux réservations explique Corinne Crabé-Permal, la directrice de l'office de tourisme de Laruns : "pour l'instant tout va bien parce qu'il fait beau, et c'est ce qui conditionne notre fréquentation à la Toussaint. Ce n'est pas du tout comme les vacances d'été, les gens arrivent au jour le jour, pour un jour ou deux, trois s'il fait beau. Ou alors ils sont en famille ou entre amis et ils profitent des activités à la journée. Sans forcément dormir sur place. C'est plutôt hébergement familles, amis, et pas mal de camping-caristes. Et pas mal de personnes qui viennent à la journée ou pour quelques jours et qui se décident dans les hôtels sur place".

Seulement 40% des gîtes du département sont réservés pour l'instant, un taux d'occupation pas extraordinaire, mais pas anormal. C'était à peu près la même chose l'année dernière. La majorité de la clientèle est française, les touristes viennent de la région parisienne et de la façade Atlantique, de Nantes à Bordeaux.

Peu de nuitées réservées, cela ne veut pas forcément dire qu'il n'y aura personne en Béarn pendant les vacances. Les offices de tourisme misent sur les activités à la journée, et les courts-séjours pour attirer les vacanciers.