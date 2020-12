On peut désormais admirer les taureaux des grottes de Lascaux depuis son salon

Victimes de la crise sanitaire, les lieux de culture, fermés au public depuis le 29 octobre dernier en raison de la crise sanitaire, innovent pour garder le lien avec leur public. Le Centre international de l'art pariétal de Montignac-Lascaux en Dordogne a ainsi mis en place à l'occasion des fêtes de fin d'année une série de trois visites virtuelles en direct, les 23 et 29 décembre ainsi que le 2 janvier.

Comme les autres sites culturels, le centre international de l’art pariétal de Montignac-Lascaux ne peut plus accueillir de public en raison de la crise sanitaire © Radio France - Emmanuel Claverie

Comme si vous y étiez

Le principe est simple. Il suffit des réserver sa visite en cliquant sur les liens mis à disposition en fonction des dates, et de payer un forfait de connexion de 20 euros par foyer. Pour ce prix, que vous soyez deux, quatre ou dix, vous pourrez assister en direct sur la plateforme Zoom à une visite de Lascaux IV, au gré des déambulations du médiateur, et ce pendant plus d'une heure. Vous pourrez ainsi découvrir les détails du fac-similé de la grotte et des différentes salles, mais également échanger avec votre guide, la visite étant interactive.

"Lascaux reste toujours un monument fort dans l'innovation se félicite André Barbé, directeur général de la Sémitour, la société qui gère plusieurs sites en Dordogne pour le Département dont Lascaux. C'est encore le cas aujourd'hui puisqu'on ne trouve ce genre de visite virtuelle que dans les grands musées. Et puis malgré la Covid, on arrive à partager le patrimoine d'une autre manière, avec un vrai guide qui répond à vos questions et qui vous donne envie de venir découvrir le patrimoine, comme ce couple de Suisses qui a assisté à la visite virtuelle vendredi et qui a dit que la prochaine fois qu'il viendra en Dordogne, il passera par Lascaux".