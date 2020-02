Près de six Français sur diw déclarent avoir déjà eu une relation au travail, selon un sondage Deskeo. 12% des sondés ont même trouvé l'amour au bureau. France Bleu Bourgogne est allé posé la question aux Dijonnais. Et la réponse est claire...

L'amour au bureau, c'est possible ? On a posé la question aux Dijonnais

Côte-d'Or, France

Ce vendredi, vous n'avez pas pu le rater, c'est la Saint Valentin ! Et peut être que certains d'entre vous vont passer la soirée avec un collègue de bureau. Selon un sondage Deskeo, près de six Français sur dix ont déjà eu vécu une histoire d'amour au travail, et près de 12% ont même trouvé le grand amour au bureau. France Bleu Bourgogne est allé à la rencontre des Dijonnais pour leur poser cette question : Peut-on trouver l'amour au travail, selon vous ?

"Il y a 30 ans, avec le patron, carrément!"

Et la réponse est claire : "Oui bien sûr, rigole Corinne. J'ai rencontré mon mari sur mon lieu de travail, au début nous étions seulement amis. Puis ça a matché, et aujourd'hui on a un enfant de 12 ans ensemble." Même constat pour cette Dijonnaise, qui préfère rester anonyme : "C’était il y a très longtemps, il y a 30 ans. J'ai eu un relation avec le patron, carrément ! Personne n'a rien vu, mais c'est assez marquant, on avait des sentiments." En effet, selon le sondage réalisé par Deskeo, 51% des Français sondés ont préféré garder leur relation secrète.

"Ma nièce, qui avait trois enfants et un mari parfait, ils s'étaient connu à la fac. Et bien au travail, elle a rencontré un collègue. Elle a quitté son compagnon et elle se marie avec son collègue !", raconte cette Dijonnaise, tout sourire.

Les avantages de travailler ensemble... mais aussi les inconvénients

"J'ai rencontré mon mari à un mariage, il était témoin du marié et moi témoin de la mariée, raconte Isabelle a 42 ans, employée dans une société de conseils près de Dijon. Il y avait un poste ouvert dans son entreprise. Depuis, on est collègues. Mais fort heureusement, on n'est pas dans le même bureau !"

"On a des avantages. Quand on a des enfants, comme nous, on a la double prime de naissance et les cadeaux du comité d'entreprise en double, rigole Isabelle. Mais c'est quelque fois un peu compliqué, car quand il y a des tensions au travail, ça se reporte un peu sur notre vie personnelle. Le soucis aussi quand on est dans la même société, c'est lorsqu'il y a un plan social, on risque d'être tous les deux éjectés."

Les chiffres du sondage Deskeo