Phases finale de la Jeep Elite : la JDA "est capable de surprendre"

France Bleu Bourgogne : Fabien Romeyer vous êtes arrivé en avril, au bon moment. Cette saison, cette première place, c'est déjà incroyable. Selon vous, c'est dû à quoi ?

Fabien Romeyer : A plusieurs facteurs. D'abord, il y a eu un développement des structures du club qui accompagnent vraiment les résultats équipes et inversement. Je crois qu'il faut d'abord avoir de bonnes fondations en dehors du terrain pour performer sur le terrain. Et puis, il y a tout le travail qui a été fait par Laurent (Legname), Fred (Wiscart-Goetz) et Vincent (Dumestre), qui remonte à deux-trois ans, avec une volonté de pérenniser certains joueurs et qui en récolte les fruits cette année.

Le retour du public dans les gradins, ça a galvanisé l'équipe ?

Déjà ça fait du bien. Ça fait du bien de pouvoir retrouver du public pour nous sportifs, mais je pense que pour les gens aussi. Sûr, on était tellement peu habitué à voir du monde que ça fait un bien fou. Et je pense que, notamment sur le quart de finale où la jauge va augmenter encore un petit peu, ça peut être vraiment déterminant et en tout cas très, très appréciable.

Quart de finale dimanche face à Orléans, à vivre en intégralité sur France Bleu Bourgogne et en tribunes, évidemment. Vous l'appréhendez comment cette rencontre ?

C'est un match couperet, sec. Normalement, dans les playoffs, on ne joue pas tout sur une seule rencontre. La formule du championnat est due à la crise sanitaire et a été établie comme ça. On a l'avantage du terrain, mais ce n'est jamais évident, comme je l'ai dit, de tout jouer sur même un match. Je crois que face à une une équipe assez offensive comme Orléans. Si on est capable d'être dans notre ADN d'un autre impact défensif, je pense, j'espère en tout cas qu'on pourra les faire plier.

Vous sentez les joueurs prêt à tout donner ? Parce qu'il faut le rappeler, ils menaçaient de faire grève pour ces phases finales. Finalement la ligue a réussi à trouver un accord convenable selon vous ?

C'est important que les joueurs s'expriment. Il y a eu, c'est vrai, un moment pendant deux ou trois mois, on n'a pas du tout joué. Une décision de la ligue, je le rappelle, ce n'était pas les clubs, ni leurs présidents qui ont pris cette décision. Je comprends la position des joueurs, mais à l'inverse, on doit comprendre la position des clubs qui, depuis le début de la crise sanitaire et notamment à Dijon, ont assuré vraiment que ce soit en termes de versement de salaires, en termes d'aide au niveau de l'équipe. Et je pense aussi aux supporters. C'est important. L'idée de la ligue, c'était : on repousse un peu la fin de saison pour pouvoir avoir du monde et espérer du monde dans les salles arrivé en mai-juin, pour qu'on puisse retisser un lien avec le public. C'est vrai que ça fait une saison très longue, surtout pour nous. Je crois qu'il faut quand même rappeler que depuis début août, avec la Coupe d'Europe, les joueurs sont sur le pont et c'est déjà exceptionnel ce qu'ils l'ont fait. Mais on espère vraiment qu'ils arriveront à récompenser tout leur travail par eux mêmes. Déjà avec une victoire sur ce quart de finale.

La billetterie est ouverte pour ce quart de finale. Il pourra y avoir combien de spectateurs ?

Je crois que la jauge est autour de 2.000 personnes. Cela fait 1000 de plus que sur les derniers matches qu'on a pu avoir. Donc, très bien. Ça fait un peu moins de la moitié de la salle. Mais déjà, en termes de public, de rendu d'ambiance, c'est un plus vraiment important pour l'équipe et pour nous

Devenir champion de France. Qu'est ce que ça pourrait changer pour notre club? Est ce que ça veut dire davantage de subventions? La possibilité de faire venir des joueurs encore plus forts ?

Déjà ce serait une superbe récompense pour tout le travail qui a été fait pour les sportifs. Comme je le disais précédemment, ce serait exceptionnel. On a du mal à mesurer ce que ça représente par rapport aux moyens que le club a actuellement. Quand on fait face à des clubs comme Villeurbanne ou Monaco, voire Strasbourg qui ont plus de moyens que nous. Finir premierz de la saison régulière, c'est déjà exceptionnel, mais on ne peut pas s'arrêter là. Et déjà passer le quart de final. Et puis on verra ce qui nous arrive après. Je crois que cette équipe elle est capable de surprendre, mais pour surprendre, déjà, faisons le travail à la maison.