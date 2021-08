Phénomène "trouve mon galet" : une famille de Saint-Erblon s'est lancé le défi

Sorte de chasse au trésor géante, le jeu "trouve mon galet" est devenu en quelques mois, une vraie tendance. En Bretagne, on compte de plus en plus d'adeptes. Une famille de Saint-Erblon en est fan !

Assis tous les quatre autour de la table de leur salle à manger de Saint-Erblon, Fanny, David, Lucien 4 ans, et Léopold 5 ans et demi, finissent leurs dessins. Grâce à un crayon fin, David réalise une princesse Mononoké en s'inspirant d'un visuel du célèbre film d'animation japonais déniché sur son portable. "J'aime dessiner, et quand je vois de superbes galets, ça donne envie", indique-t-il. Léopold dessine une carotte, Lucien fait vernir son caillou par sa maman. Lorsqu'elle s'est lancé dans le jeu "trouve mon galet" il y a deux mois, la petite famille n'a pas fait les choses à moitié : ils ont acheté 25 kilos de galets dans un magasin de construction, des dizaines de stylos de taille et de couleurs différentes, sans oublier la bombe pour protéger les galets de la pluie.

Toute la famille s'est pris de passion pour le jeu. © Radio France - Jeanne de Butler

Un jeu viral sur les réseaux sociaux

Après un premier succès en Angleterre, puis dans le Sud-ouest, le jeu est arrivé en Bretagne grâce aux réseaux sociaux. Le principe est simple : dessiner sur un galet, le cacher quelque part dans la nature, et attendre de recevoir de ses nouvelles, grâce aux différentes pages Facebook "trouve mon galet". "Derrière chaque galet, on écrit 'Donne moi des nouvelles sur #Trouvemongalet35 ou recache-moi'", explique David. On peut donc choisir de poster une photo sur la page Facebook (qui compte plus de 700 membres), pour indiquer à son propriétaire que le galet a été retrouvé puis le recacher, idéalement le plus loin possible. L'objectif étant de faire voyager son galet. "Ce serait incroyable que l'un des galets se retrouve loin, en haut du Mont-Blanc, par exemple !", imagine Fanny.

Certains galets se rapprochent même des oeuvres d'art. © Radio France - Jeanne de Butler

Activité en famille

La famille s'est très rapidement prise au jeu. Car celui-ci a tout pour plaire : chacun peut exprimer sa créativité grâce aux dessins. Pour David ce sera le logo du Tour de France ou des personnages de films d'animation, pour les enfants des vers de terre ou des bonhommes à grande bouche. "C'est génial de faire cette activité en famille, sourit Fanny, enthousiaste. Plusieurs fois, cela nous a encouragés à sortir lorsqu'on n'en avait pas forcément envie, pour aller cacher ou chercher des galets. On peut passer plusieurs minutes à chercher devant une planque. Et il faut avouer que cela devient un peu addictif" Il faut néanmoins respecter certaines règles : ne pas cacher à même le sol, pour éviter d'abîmer les tondeuses, et toujours prendre son portable avec soi pour poster un indice avec une photo, ainsi que la commune où le galet a été caché. Et surtout, jouer le jeu lorsqu'on trouve un beau caillou. "Parfois ils sont tellement beaux que c'est dur de s'en séparer, admet Fanny. Mais le but c'est de les faire voyager !" La semaine dernière, la famille est partie en Dordogne et a caché plusieurs galets dans le département. Il n'y a plus qu'à attendre de leurs nouvelles !