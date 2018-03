Besançon, France

Près de 200 écrivains de la prochaine rentrée littéraire participeront au festival du livre du Grand Besançon. Cette troisième édition de Livres dans la Boucle, le salon du livre qui remplace "Les Mots Doubs", aura lieu du 14 au 16 septembre 2018 et sera présidée par Philippe Claudel, membre de l’Académie Goncourt, prix Renaudot pour Les Ames grises en 2003 et Goncourt des lycéens pour Le rapport Brodeck en 2007.

L'écrivain Yasmina Khadra sur la plateau de France Bleu aux Mots Doubs en 2015 © Radio France - Sandrine DESTRAZ

Comme en 2017, l’espace central du festival littéraire se situera Place de la Révolution, en plein centre-ville, à Besançon. Plus de 70 rencontres seront proposées au public à travers la ville, dans des sites culturels et patrimoniaux, comme la maison Victor Hugo, l’ancien hôpital Saint-Jacques, le Scènacle et le conservatoire, mais aussi dans les médiathèques et les écoles de l'agglomération.

Philippe Claudel, un romancier apprécié du grand public", Jean-Louis Fousseret, président du Grand Besançon

"En concertation avec les libraires de Besançon, nous avons souhaité confier la présidence de cette édition à un romancier apprécié du grand public et pour qui l’écriture est un véritable engagement, précise Jean-Louis Fousseret, président du Grand Besançon. Philippe Claudel est de ceux-ci, ajoute le maire de Besançon, sans doute parce qu’il aime explorer l’humain et place la mémoire au centre de son travail de romancier, nous sommes ravis et enthousiastes à l’idée de l’accueillir à Livres dans la Boucle cette année". Philippe Claudel est l'auteur notamment de La petite fille de Monsieur Linh publié en 2005, un court roman sur l'exil.

"Le rapport Brodeck" de Philippe Claudel, prix Goncourt des lycéens en 2007

Romancier, cinéaste, enseignant, Philippe Claudel est également un grand lecteur. Les équipes de programmation de Livres dans la Boucle travaillent déjà avec lui pour certains rendez-vous du prochain festival du livre du Grand Besançon. Au cinéma, Philippe Claudel a obtenu le César du meilleur premier film en 2009 pour Il y a longtemps que je t'aime.

Livres dans la Boucle, les 14, 15 et 16 septembre 2018.