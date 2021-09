Philippe Claudel salue "une grande histoire d'amour entre le public français et Jean-Paul Belmondo"

Philippe Claudel s'est exprimé ce mardi matin sur France Bleu Lorraine après la disparition de Jean-Paul Belmondo. L'écrivain de Dombasle-sur-Meurthe salue "un vrai personnage". "Il y a eu une grande histoire d'amour entre le public français et Jean-Paul Belmondo et c'est assez rare", souligne Philippe Claudel.

Il dépasse le stade de simple acteur ou comédien pour devenir une star immensément populaire. Les Françaises et les Français avaient tous l'impression de le connaître Bébel

Quel regard porte le cinéaste sur Le Magnifique ? "Il faut se souvenir que Belmondo sort du Conservatoire avec une bande de copains, Bruno Cremer, Pierre Vernier et Claude Rich. Belmondo, son grand amour, c'est le théâtre, ce n'est pas le cinéma. Au tout début, Jean-Luc Godard a dû faire des pieds et des mains pour qu'il tourne dans A Bout de Souffle".

Passage de témoin entre Gabin et Belmondo

Quant au film préféré de Philippe Claudel, "il y a un film qui me tient vraiment à cœur, c'est un Singe en Hiver [de Henri Verneuil, 1962]. Dans ce film, il rencontre celui qu'on surnommait le Pacha, c'est Gabin. On a l'impression qu'il y a un passage de témoin entre eux : l'ancien adoube le petit jeunot et à partir de ce moment, Belmondo va prendre une carrure qui est vraiment celle de Gabin, alternant des films d'auteurs et des grands grands films populaires".

"Des films qui sont aussi des succès industriels du cinéma comme on n'en connaît plus aujourd'hui", ajoute l'auteur lorrain.