Philippe Etchebest, Guillaume Gomez, et Emmanuelle Jary invités du festival du livre gourmand de Périgueux

De grands et prestigieux invités au prochain festival du livre gourmand de Périgueux du 19 au 21 novembre prochain. L'ancien chef de l'Elysée Guillaume Gomez, le cuisinier star Philippe Etchebest ou encore l'influenceuse culinaire Emmanuelle Jary font partis du casting.

Cette année le salon du livre gourmand change de nom : il devient Festival du livre gourmand mais le principe reste le même. Au menu, des conférence et des dédicaces d'ouvrages culinaire. Les invités viennent d'être dévoilés par les organisateurs.

Des grands noms de la pâtisserie

Cette année de grands noms sont annoncés. Parmi eux, le pâtissier spécialiste du chocolat Frédéric Bau ou Christophe Felder, le chef pâtissier alsacien et auteur d'une vingtaine d'ouvrages. Il faudra aussi compter sur la pâtissière rochelaise Nina Métayer, élue meilleur pâtissier de l'année 2017 par le Gault et Millau.

Des chefs et des critiques

Le critique et animateur de l'émission "On va déguster" sur France Inter François-Régis Gaudry sera présent tout comme le chef bordelais et juré de Top Chef Philippe Etchebest. Guillaume Gomez a récemment quitté les cuisines de l'Élysée mais viendra faire un tour au festival de Périgueux. Enfin, les organisateurs annoncent la présence de l'influenceuse culinaire Emmanuelle Jary très connue pour son blog "C'est meilleur quand c'est bon".