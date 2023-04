Philippe Etchebest jouera aux Eurockéennes 2023, avec son groupe Chef & The Gang

C'est la surprise du chef. Philippe Etchebest sera aux Eurockéennes 2023. L'annonce a été faite, ce vendredi 21 avril, par les organisateurs du festival. Une forme de revanche, pour le chef étoilé, connu notamment pour son émission Cauchemar en Cuisine, puisque son groupe, Chef & The Gang, programmé le premier soir des Eurockéennes, l'année dernière, n'avait pas pu jouer, à cause des intempéries. "Il y a eu de la frustration, en arrivant de Bordeaux, sous la chaleur, après de super balances, se dire qu'on ne pouvait pas jouer, ça a été vraiment terrible", se remémore Philippe Etchebest.

Pour compenser, le groupe s'était alors rabattu le soir-même sur le Jungle, un bar belfortain : "Il fallait qu'on se vide, il y avait besoin d'évacuer toute cette frustration. D'avoir pu faire ça, dans ce petit bar, c'était plutôt sympa". Cette fois, ce sera bien au bord du Malsaucy que le groupe pourra se produire, et pas dans n'importe quelles conditions, puisque ça devrait être le dernier soir, sur la grande scène, juste avant la tête d'affiche, Indochine. "C'est pas rien, c'est quand même quelque chose, rigole Philippe Etchebest. Surtout au niveau de l'affluence, je pense qu'on aura jamais joué devant autant de monde. Ça va être une belle expérience, c'est nouveau pour nous."

Un vrai challenge pour Etchebest et son groupe

Ce sera donc un sacré défi pour Philippe Etchebest et son groupe, mais cela ne lui fait pas peur, au contraire, il explique ressentir beaucoup d'excitation. Son groupe et lui ont envie de montrer "ce qu'ils savent faire". Il se dit d'ailleurs touché par la confiance que lui accorde le festival : "C'est une belle marque de reconnaissance. On est très fiers de jouer aux Eurockéennes et sur cette scène. Maintenant, à nous d'être à la hauteur".

Et pour l'occasion, ils ont même prévu de jouer deux exclusivités : des morceaux qu'ils auront eux-mêmes composés. Une première, puisqu'en temps normal, le groupe joue seulement des reprises. Ce concert aux Eurockéennes est également important pour Philippe Etchebest, puisque le cachet du groupe, sera reversé à l'association Pompiers Solidaires, une cause "qui lui tient à cœur".

Il le promet, ceux qui seront présents lors de son concert, auront le droit à "du bon rock'n roll". "On est impatients de venir jouer, de s'amuser et de partager ça avec le public des Eurockéennes", conclue-t-il. Le festival se tiendra cette année, du jeudi 29 juin, au dimanche 2 juillet, sur les bords de l'étang du Malsaucy.