Philippe Quintais le "Zidane" de la pétanque à Saint-Denis-d'Oléron

Saint-Denis-d'Oléron, France

Son palmarès en impose. 13 titres mondiaux en triplette et en tir de précision, 12 titres de champion de France. A 51 ans Philippe Quintet pourrait être rassasié par une carrière bien pleine sur les terrains de pétanque. Le "Zidane" de la pétanque, roi du carreau, as de la boule quasiment "aimantée" par le "bouchon" ressent tout de même un brin de lassitude après toutes ces années passées loin de chez lui.

_"_Je ne vais pas me passer de la compétition de haut niveau" - Philippe Quintais, le champion du monde de la pétanque en triplette -

Il faut dire que son premier titre mondial en triplette remonte à 1991, à 1988 en championnat de France. Plus de 30 années passées au très haut niveau, Philippe Quintais ressent aujourd'hui la nécessité d'en faire un peu moins. "Je ne vais pas me passer de la compétition de haut niveau, parce que c'est elle qui m'apporte l'adrénaline. Je vais juste faire moins de tournois en parallèle, moins de déplacements pour essayer de consacrer plus de temps à ma famille."

Philippe Quintais, le champion du monde de pétanque en triplette © Radio France - Gérald Paris

Le champion du monde espère bien pousser le "bouchon" un peu plus loin

A ceux qui se posait la question de savoir s'il allait tout arrêter, c'est non. Le champion du monde tenant du titre en triplette espère bien pousser le "bouchon" un peu plus loin, avec en 2020 un titre mondial à conserver. Pour l'avenir, une belle porte de sortie pour lui, ce serait d'organiser des événements pas trop loin de chez lui. En attendant il prend plaisir à revenir jouer l'été sur l’île d'Oléron. Un plaisir partagé par les touristes de passage qui ne loupent rien de ces gestes magiques au bord du terrain.