Rouen, France

A l'occasion de la sortie de son roman "Jacques à la guerre", l'acteur auteur Philippe Torreton vient à Rouen le présenter aux lecteurs à la librairie l'Armitière, à 18h,

Auparavant, Philippe Torreton est en direct dans l'émission de Richard Gauthier de 14h à 16h. Ce sera l'occasion de parler de ce magnifique roman dans lequel l'acteur raconte son père. Celui-ci, normand, était enfant lors de la seconde guerre mondiale et plus tard il partira en Indochine. Par les yeux de son père, Philippe Torreton nous livre une belle présentation de Rouen sous les bombes et la réaction des habitants.

Philippe Torreton est né à Rouen et c'est là qu'il a découvert sa vocation d'acteur. Il remporte d'ailleurs de nombreuses récompenses :

Césars 1997 du meilleur acteur pour Capitaine Conan

Prix Lumière 2000 du meilleur acteur pour Ça commence aujourd'hui

Prix du meilleur acteur étranger en Espagne pour Ça commence aujourd'hui

Prix d'interprétation au Festival de Saint-Jean-de-Luz pour Tôt ou tard

Valois du meilleur acteur au Festival du film francophone d'Angoulême 2011 pour Présumé Coupable

Molières 2014 du comédien dans un spectacle de théâtre public pour Cyrano de Bergerac

"Jacques à la guerre" est son sixième roman.

En savoir plus sur le site de la librairie L'Armitière à Rouen.