PHOTO : 1 million de visiteurs attendus au Luxembourg pour l'une des plus grosse fête foraine d'Europe

La Schueberfouer une des plus grosse fête foraine d'Europe... Elle existe depuis le XVI ème siècle, et les luxembourgeois y sont particulièrement attachés, et bien décidés à en profiter après une précédente édition amoindrie par le COVID. A la manière de Paris Stuttgart ou Munich, c'est le nombre d'attractions (près de 150) et des machines derniers cris qui attirent le public, mais pas seulement. L'atmosphère de cette fête foraine doit beaucoup à sa convivialité légendaire.

Un maitre mot : la convivialité

Jeanne et Fernand sont nonagénaires et ne manquent pour rien au monde ce rendez vous sur le place du Glacis. Arrivés tôt ils vont déguster un poisson frit, dans la plus grande tradition de la Schueberfouer. A table, Luciane, une riveraine nous explique qu'elle aussi vient depuis sa plus tendre enfance. A l'âge de 6 ans elle se baladait sur des poneys dans le sable, là même où aujourd'hui les manèges électriques rivalisent de surcharges sonores et lumineuses. Luciane, 76 ans, se remémore avec délice la vitesse des manèges dans son adolescence, manèges auxquels elle doit renoncer désormais.

Du côté des forains, dont un tiers venus de France, ce rendez vous est aussi attendu qu'apprécié. Laurent vient de Thionville et anime un stand de lancer de cercles pour faire gagner des peluches. Il venait déjà avec ses parents et apprécie cette atmosphère grand public, chacun peut y trouver sa place, des plus jeunes aux plus anciens, que le spectacle des adolescents apeurés sur les manèges font sourire.

Schueberfouer © Radio France - Alexandre Mottot

Venue de Paris Justine explique que par rapport aux autres foires notamment françaises, la différence c'est le nombre de lieu de restauration. Il y en a près de 80, ce qui fait que beaucoup de visiteur viennent d'abord pour se retrouver et partager que pour les sensations fortes.

L'entente entre les forains français, allemands et luxembourgeois ne pose pas de problème, et certains évoquent une franche camaraderie après quelques bières partagées de concert.

Chaque génération sa Schueberchouer

Diego accompagne ses enfants Diego et Matteo au stand de tir, comme l'a fait son père avant lui. Seuls ont changé les cadeaux tenus par des ficelles et sur lesquelles sont tirés des plombs au moyen de cabine à air comprimés. Matisma l'animateur du stand confie que lui aussi tenait le stand avec son père. De chaque côté du comptoir la même histoire se répète, pour le plus grand plaisir des enfants.

Schueberfouer © Radio France - Alexandre Mottot

Laurent tenait absolument à venir avec sa fille. Il vient depuis toujours, et tenait absolument à cette première visite en faisant monter son enfanst dans la calèche d'un manège traditionnel. Le rituel reste le même que dans son enfance un currywurst suivi d'un petit plaisir chez Jena La Gauffre. Julie sa compagne modère l'enthousiasme des grosses machine et des sollicitations permanentes des manèges. Elle entend éduquer sa fille à choisir quelques attractions seulement, pour profiter et limiter les regrets.

Schariff et Julie deux ado luxembougeoises font tout l'inverse. Elles enchainent un maximum de manèges, surtout s'ils sont puissants et procurent des sensations fortes. Des sensations que Vincent un jeune père belge espèrent inspirer à ses jeunes enfants.

En 2022,les prix s'envolent

Luciane notre retraitée qui visite la fête tous les jours a constaté la très nette envolée des prix, pour les poissons frits comme pour les gauffre. Avec sa voiture rouge pour enfant gagnée pour 2 euros sur une machine à jeu, Gérard est à la fois heureux et un peu colère. "C'est la 1ère et dernière fois que je viens concède-t-il car les prix interdisent de profiter pleinement surtout si on a des enfants". Même constat pour Natacha et Lino pourtant peu amateurs de manèges, et venus sans enfants. Pau l lui est tellement heureux d'avoir gagner une immense peluche pour seulement deux euros qu'il se dit prêt à continuer à jouer et faire profiter ses nièces.

Schueberschouer © Radio France - Alexandre Mottot

La plus grande fête foraine du Grand-Duché a lieu du vendredi 19 août au 7 septembre 2022 au champ du Glacis et accueille les visiteurs de 12h à 1h du matin.