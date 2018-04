Venarey-les-Laumes, France

Il a marqué l'histoire en dévoilant toutes les histoires les scandales (les plus graveleux) de la cour de Louis XIV. Le comte Roger de Bussy-Rabutin aurait fêté ses 400 ans, le 13 avril dernier. Un anniversaire célébré ce samedi dans son château près de Venarey-les-Laumes.

Les bougies et le gâteau d'anniversaire en l'honneur du 400e anniversaire de Roger de Bussy Rabutin dans la cour du @chateaubussy@leCMN . pic.twitter.com/iEEuCFJgHF — FrançoisXavierVERGER (@fxverger) April 14, 2018

C'est là qu'il a terminé sa ville en exil, tel un paria, après avoir raconté les mauvaises mœurs de Versailles dans son "Histoire amoureuse des gaules". Un peu rancunier, il a donc récupéré tous les portraits des dames les moins chastes pour les accrocher chez lui et écrire des commentaires peu flatteurs juste en dessous. Mais ces petites phrases acerbes ne choquent pas du tout Sophie, la guide. "C'est comme un bon pote qu'on va voir pour rire, raconte la jeune femme. On peut le trouver moderne. Il va se moquer des courtisans à la mode (...), c'est un bourguignon pur et dur!". Et c'est aussi le point de vue de Brigitte, une visiteuse. "C'est le personnage qui me plaît avant tout, s'amuse-t-elle. Son état d'esprit, son côté très moqueur et en dehors des codes, ça ne vieillit pas."