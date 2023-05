PHOTO - Le Fort des Légionnaires ouvre ses portes

Les paquetages et les armes des légionnaires romains au Fort des Légionnaires du Bosquet, le long des Jardins de la Fontaine, à Nîmes

Des militaires de tous grades avec leurs équipements mais pas seulement, ce camp a l'ambition de reconstituer dans son ensemble la vie des militaires romains à l'époque de Jules César. Une époque choisie en accord avec le spectacle donné aux arènes les samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai : il porte sur Vercingétorix, vaincu par Jules César en 52 avant notre ère. Vous pourrez donc y voir des uniformes, des armes, des enseignes, des machines de guerre, des maquettes et des dioramas montrant les principes de construction d'un camp comme les fossés ou les fortifications.

Vous pourrez également voir le tissage à la romaine, comment les potiers travaillaient, comment les artisans bronziers fabriquaient une lampe à huile, comment les peintres décoraient les murs des villas. Et puis sur place la restauration sera romaine avec un thermopolium, la restauration rapide de l'époque, où l'on pouvait se faire servir un plat chaud. Et dans ce Fort des Légionnaires, vous pourrez manger une focaccia végétarienne ou des petits gâteaux romains. A noter que les recettes servies, avec leurs ingrédients et leurs assaisonnements, ont été validées par des historiens.

Mise en place du camp romain par l'association de reconstituteurs italiens au Bosquet, le long des Jardins de la Fontaine, à Nïmes © Radio France - Philippe Thomain