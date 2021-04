PHOTOS - Pas d'entracte pour l'occupation du Théâtre National de Nice

Un collectif composé de militants syndicaux, d'intermittents, d'associatifs, de libertaires ou d'étudiants occupent le théâtre depuis un mois. Condition sine qua non pour rester la nuit, les mesures sanitaires sont très strictes et doivent être suivies à la lettre. Dans le sillage de la centaine de théâtres occupés en France par des collectifs d'intermittents, l'ouverture le mois dernier a été massivement suivie.

Un mois plus tard les Assemblées Générales et les agoras réunissent une audience plus déterminée, avec également des revendications plus larges. L'esplanade du théâtre est d'ailleurs devenue un passage obligé avant ou après les manifestations. Pour des raisons sanitaires, une soixantaine de personnes se relaient chaque jour par groupe de dix pour passer la nuit à l'intérieur.

Les techniciens, les acteurs et le personnel du théâtre préparent le déconfinement alors que les occupants veulent préparer le monde d'après

Parallèlement la direction partage le souhait de voir les lieux de culture rouvrir mais veut faire entendre "son impuissance sur le projet de réforme de l'intermittence".

Au départ la direction du Théatre National de Nice, dirigé par Muriel Mayette-Holtz s'est montré solidaire des demandes de réouverture des salles de culture. Mais depuis que le collectif d'occupants s'est imposé pour règle "pas de réouverture sans droits sociaux" le torchon brûle entre ces deux mondes.

Chacun occupe en quelque sorte une partie du théâtre

La directrice du théâtre se dit abandonnée par le ministère de la culture. Elle s'attache donc à remplir sa mission : préparer et proposer des spectacles. De l'autre côté les militants ne se sentent soutenus que du bout des lèvres par le théâtre. Ils multiplient les réunions politiques sur place ou en relation avec la centaines d'autres théâtres occupés en France. En attendant ils préparent des manifestations sous de nouvelles formes.

Selon un militant le bilan politique est peut-être mitigé, car les ambitions de cette occupations n'ont pas encore abouti. Par contre selon lui le bilan humain est lui très riche car la mobilisation parvient à faire cohabiter ensemble des gens avec des sensibilités politiques très différentes.

En attendant le personnel, les techniciens, les acteurs et la directrice Muriel Mayette-Holtz travaillent sur une trilogie théâtrale, intitulée "feuilleton Goldoni" avec le ferme espoir que les pièces pourront avoir lieu à partir du 29 mai 2021. Programme du théâtre.

De leur côté les occupants et parmi eux les militants de la CGT Spectacle souhaitent continuer le mouvement entamé le 4 mars dernier au théâtre de l'Odéon à Paris et qui a vu depuis se produire l'occupation d'une centaine de théâtres en France.

