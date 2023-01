PHOTOS- 2.300.000€ de travaux pour la réfection de l'escalier Saint-Pierre de Pont-Saint-Esprit.

L'escalier a été construit au milieu du XIXe siècle (1840-1850) pour faire le lien entre le port de Pont-Saint-Esprit sur le Rhône et la vieille ville.

C'est une opération d'ampleur pour le patrimoine du Gard, et plus particulièrement de Pont-Saint-Esprit. Un chantier à

deux millions trois cent mille euros. Il va permettre de rénover complètement l'escalier Saint-Pierre, classé "escalier monumental. Le chantier est subventionné à 80% : État, Drac, Région, fondation AXA, fondation Crédit Agricole et loto du patrimoine (la mission Stéphane Bern).

L'escalier a été construit au milieu du XIXe siècle (1840-1850) pour faire le lien entre le port de Pont-Saint-Esprit sur le Rhône et la vieille ville. Un pont fermé au public en 2013 car trop dégradé et dangereux.

La rénovation a commencé en 2021 et devrait se terminer à la fin de l'année, fin 2023.

