PHOTOS - 200 chevaux ont défilé entre Pontarlier et Houtaud à l'occasion du Festi'Cheval

Le Festi'Cheval à Pontarlier s'est achevé dimanche 13 août après trois jours de festivités et d'animations entre Pontarlier et Houtaud dans le Doubs. Comme chaque année, c'est le traditionnel défilé qui a conclu cette édition 2023. 200 chevaux ont rallié le centre-ville de Pontarlier jusqu'à Houtaud, soit quatre kilomètres de balade. Au bord des routes, il y avait du monde pour admirer les chevaux… mais aussi les tenues des cavaliers et cavalières ! "Moi j'ai beaucoup aimé les cavalières avec les ailes d'ange dans le dos. C'était vraiment trop beau", sourit Clara, 9 ans. Le costume des cavaliers, c'est aussi ce que retient Théo, 8 ans. "Mes préférés c'étaient ceux déguisés en Mario et Luigi, avec leurs moustaches."

Mario et Luigi ont quitté leurs voitures pour se balader à cheval © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Carole et Thomas, eux aussi ont les yeux écarquillés. "C'est si élégant un cheval… alors en voir 200 d'affilé, ça double le bonheur !" Cédric Gros, l'organisateur du Festi'Cheval est lui aussi satisfait du défilé. "C'est toujours un bon moment. Il y avait encore du monde au bord de la route, ça fait vraiment plaisir à voir." Un défilé réussi, tout comme le festival en lui-même. "On compte entre 2.500 et 3.000 personnes sur les trois jours, c'est un très bon chiffre. Je crois surtout qu'on a battu un record samedi soir. On a doublé le nombre d'entrées du cabaret. On a fait 900 entrées, du jamais vu."

France Bleu Besançon vous fait vivre le défilé depuis une calèche

Reportage en images du Festi'Cheval

Les chevaux sont en place pour le défilé © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Mario, Luigi et Peach pour le tour d'honneur à Houtaud © Radio France - Charlotte Schuhmacher