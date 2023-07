PHOTOS - 200 œuvres de Georges Braque présentées au musée-bibliothèque PAB d'Alès

"Georges Braque, l'œuvre graphique". C'est une exposition inédite que présente le musée-bibliothèque Pierre-André-Benoit à Alès. 200 œuvres sur papier de l'artiste considéré comme l'inventeur du cubisme. "C***'est une clé pour comprendre Braque** que de voir l'ensemble de son œuvre graphique* explique Françoise Nico, la commissaire de l'exposition puisqu'elle absolument parallèle à l'œuvre peinte. Ca permet de mesurer sa dimension expérimentale que la peinture à l'huile achevée ne montre pas aussi clairement." Ce n'est pas un hasard si cette exposition est proposée au musée PAB. L'éditeur alésien Pierre-André-Benoit était en effet devenu un proche de Braque à la fin de sa vie. C'est le nîmois Jean Paulhan qui les présente en 1950. "De fil en aiguille, leur relation cordiale est devenue extrêmement amicale, jusqu'à la mort de Braque en 1963. Le grand maitre se régale de jouer à ces jeux très sérieux de l'édition avec un tout jeune homme qui est à Alès et qui rencontrent tous les plus grands artistes de son temps et les entrainent sur des chemins qui sont de l'ordre de l'improvisation, de l'invention et de la vitesse d'exécution." Les deux hommes vont réaliser ensemble 22 livres.

De très nombreux prêts

C'est grâce à de nombreux prêts de musées (musée d'art moderne de Belfort, Centre Pompidou, musée de Dieppe, Fondation Maeght) et de bibliothèques (BNF et bibliothèque de l'Institut de France) que toutes les œuvres de Braque peuvent être présentées à Alès. "PAB serait extrêmement fier que l'on célèbre le soixantième anniversaire de son ami dans son musée confie Carole Hyza, la conservatrice des musées d'Alès. Là, on part de la première gravure, en 1907, un nu féminin absolument magnifique et on voit la bascule avec le cubisme. On se lance ensuite dans le flot de l'œuvre graphique avec des estampes, lithographies, eaux fortes mais aussi fusains, encres, donc des originaux, des dessins et puis des livres d'artistes puisqu'un musée-bibliothèque comme le nôtre, c'est le temple de la bibliophilie." L'exposition est présentée du 13 juillet au 29 octobre 2023. Tous les jours en juillet-août. Des fiches-jeux sont proposées aux enfants.

Un nu de 1907 © Radio France - Sylvie Duchesne

La"Théogonie", récit en grec ancien qui raconte les origines du monde illustré par Braque © Radio France - Sylvie Duchesne