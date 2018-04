Un cas de tuberculose aviaire avait conduit les services du parc à vider l'enclos et euthanasier le cheptel. De nouvelles bêtes ont fait leur arrivée ce mercredi pour le bonheur des promeneurs.

Poitiers

Les oiseaux sont de retour dans l'enclos central du jardin anglais du parc de Blossac à Poitiers. En juin dernier, un cas de tuberculose aviaire avait été détecté sur place. Il avait fallu euthanasier les animaux (10 volailles et un lapin). Dix mois plus tard, la vie reprend. La ville de Poitiers a réintroduit 24 nouveaux pensionnaires. Des coqs, des poules, des oies, des canards et des cailles.

"On a retenu des espèces robustes" Le soigneur du parc

"Cet enclos retrouve de la vie" L'adjointe aux espaces verts

Un lapin mâle Géant des Flandres est attendu dans les jours qui viennent face à la cage aux oiseaux. Il parade actuellement dans un concours où il doit recevoir un prix !