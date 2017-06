PHOTOS | 300 bouteilles de vin immergées dans le lac d'Annecy

L’opération a lieu ce samedi au large de Sevrier, à quelques kilomètres d'Annecy. Au total, 300 bouteilles seront immergées à 22 mètres de profondeur. C'est un caviste qui renouvelle l'expérience pour la 3ème année de suite. Les vins immergés seraient meilleurs.

Samedi 17 juin, une douzaine de bouteilles de vin ont déjà été immergées au large de Sevrier, dans le lac d’Annecy. Les autres bouteilles le seront la semaine prochaine.

Une expérience renouvelée pour la troisième fois

Les bouteilles ont été immergées au large de Sevrier © Radio France - Mélodie Viallet

Ces bouteilles appartiennent à Serge Alexandre, il tient une boutique de vin à Sevrier et c’est la 3ème année qu’il recommence l’expérience. "C’est un ami à moi vigneron dans le sud de la France qui fait çà dans la mer, ça m’a donné envie de le faire ici dans ce magnifique lac", explique le caviste.

Un an sous l’eau à 22 mètres de profondeur

Ce sont deux plongeurs qui réalisent l’opération. Ils descendent à 22 mètres de profondeur avec des caisses remplies de bouteilles et ils les posent au fond du lac. Ces caisses sont cadenassées pour éviter, on n’est jamais trop prudent même au fond du lac, les vols.

Mettre du vin sous l’eau, çà le magnifie, Serge Alexandre

Des plongeurs déposent les bouteilles à 22 mètres de profondeur © Radio France - Mélodie Viallet

Cette année, Serge Alexandre a décidé de mettre 300 bouteilles sous l’eau. Toutes sortes de vins, du blanc du rouge, des quatre coins de la France et de tous les prix. "Si je recommence l’expérience, c’est par ce que j’ai été agréablement surpris. Les vins immergés retrouvent un air de jeunesse. et ols sont très aromatisés. C’est une vraie réussite, j’aimerais mettre encore plus de bouteilles sous l’eau l’année prochaine",raconte Serge Alexandre.

Des bouteilles immergées dans le lac d'Annecy en 2016 © Radio France - Mélodie Viallet

Néanmoins, Serge Alexandre ajoute quand même : "une piquette ne peut pas se transformer en grand cru juste en l’immergeant". Le Lac d’Annecy a beau être merveilleux, il n’est donc pas encore magique.