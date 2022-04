PHOTOS - 400 participants pour la 20e édition du canicross d'Arques-la-Bataille

"Quand on a créé l'épreuve en 2001, on était entre vingt et trente", se souvient Philippe Fournis, organisateur de l'évènement et responsable de la section canicross au sein du club des Piranhas de Dieppe. Deux décennies plus tard, environ 400 personnes ont participé ce lundi à la 20e édition du canicross d'Arques-la-Bataille (Seine-Maritime), organisé sur la base de loisirs.

Ouaf ouaf

Au programme de la journée : un canicross en tant que tel, avec un parcours de 4,5 kilomètres qui passe par le château d'Arques-la-Bataille, mais également des épreuves de relais, de cani-trottinette ou de cani-VTT. Le principe reste le même : le chien est devant avec un harnais, relié avec une laisse élastique à son maître qui doit le guider et savoir quand ralentir ou accélérer.

Sur la ligne de départ avec les "champions", quelques instants avec le début du canicross © Radio France - Thomas Schonheere

ÉCOUTER - On a suivi le canicross d'Arques-la-Bataille Copier

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Wouf wouf

Parmi les participants au canicross d'Arques-la-Bataille : des champions qui pratiquent la discipline en club et en compétition, mais aussi des amoureux des chiens venus pour le plaisir et pour partager un moment avec leur animal.

Isabelle, 64 ans, a déjà participé à une douzaine de canicross. Elle est venue avec sa chienne Jeska. © Radio France - Thomas Schonheere

Thierry et Paco (le chien) ont participé à l'épreuve de cani-VTT. © Radio France - Thomas Schonheere

Cela fait partie du jeu : Minnie a voulu boire dans le ruisseau et a embarqué Nolwen avec elle. © Radio France - Thomas Schonheere

Christophe, venu de Cléon, et Martial, venu de Béthune, ont participé au canicross avec leur chien. © Radio France - Thomas Schonheere

En plus du canicross "classique", une épreuve de cani-VTT. © Radio France - Thomas Schonheere

Brice (à droite) a fait la route depuis l'Oise pour participer à l'épreuve de cani-VTT avec son malinois. © Radio France - Thomas Schonheere

ÉCOUTER - Des participants débriefent l'épreuve de cani-VTT Copier

Des épreuves étaient également oragnisées pour les enfants. © Radio France - Thomas Schonheere

Toutes les infos sur la section canicross du club des Piranhas sont à retrouver sur Facebook.