PHOTOS - 500 participants à la dictée de l'espace avec Thomas Pesquet au Bourget

Comment réviser son orthographe et sa grammaire en ce début d'année scolaire ? Pourquoi pas en s'exerçant à la dictée ! Une "dictée de l'espace" a été organisée ce dimanche au musée de l'Air et de l'Espace du Bourget avec un invité de marque : l'astronaute Thomas Pesquet. Véritable succès, plus de 500 participants se sont prêtés à l'exercice sous le soleil de septembre.

Cette idée (de dictée) m'a beaucoup plu peut-être parce que mes parents et mon frères sont dans l'Éducation nationale et peut-être aussi parce que ça me tient à cœur aussi d'élargir mon séjour dans l'espace et la manière dont je le partage au public le plus large possible

L'astronaute s'est filmé depuis la station spatiale internationale et les images ont été diffusées sur un écran au Bourget. Pour la dictée Thomas Pesquet a choisi un extrait d'Un barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras. Je l'avais lu à 20, un âge où on est particulièrement formé par ses lectures. Participer à la dictée de l'espace, ça me donne envie de le relire et de voir comment la métaphore du barrage résonne en moi à présent. "

La dictée était divisée en deux parties, les écoliers pouvaient faire uniquement la première et les autres la dictée complète.

C'était un peu difficile. Ania en CM2

Certaines et certains participants se sont mis au plus près des haut-parleurs. © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

De nombreuses familles sont venues participer à la dictée. Naila et sa sœur ont fait le déplacement depuis la Seine et Marne. Yacine 12 ans lui, est accompagné de son frère Ali et de l'ami de son frère Farid. L'ingénieur et le professeur de math de Goussainville on voulu tester leur orthographe et sans sortent très bien : une faute pour Ali et aucune pour Farid.

On vient en famille pour la dictée de l'Espace © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

Les amis ont apprécié l'exercice et sont même prêts à recommencer une prochaine fois.