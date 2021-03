PHOTOS - 60 artistes participent à une assemblée générale au théâtre Sébastopol de Lille

Artistes, intermittents, quelques militants de la CGT... Une soixantaine de personnes ont participé ce mardi midi à une assemblée générale au théâtre Sébastopol à Lille occupé depuis ce lundi.

La mairie de Lille a donné son accord et les occupants sont en permanence accompagnés d'un technicien lumières, apte à éclairer ou éteindre le théâtre.

Une quinzaine d'intermittents y ont passé la nuit de lundi à mardi, notamment Léa. Elle est artiste de cirque et c'est la première fois qu'elle dormait dans un théâtre.

Quand il a fallu se porter volontaire pour dormir sur place, elle n'a pas hésité une seule seconde : "Ma main s'est levée direct, j'avais envie d'être là, de voir ce que ça donnait, plutôt que de dormir chez moi et de voir quel sens on donne à ce lieu qu'on nous confie et quelle suite on donne au mouvement."

Les occupants du théâtre Sébastopol nous indiquent que la prochaine manifestation des intermittents aura lieu le samedi 27 mars.