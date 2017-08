PHOTOS : 75 ans après l'opération Jubilée les bunkers de Calmont ouvrent leurs portes

Samedi 19 août, Dieppe était aux couleurs du Canada pour le 75ème anniversaire du Jubilée. A l'époque, les Allemands avaient envahi la région et se cachaient dans les bunkers. A Calmont près de Dieppe ils viennent d'être découverts et ouvrent leurs portes pour la première fois. On vous fait visiter.

Il y a 75 ans, le 19 août 1942, 1 500 soldats sont morts sur les plages de Dieppe. Connu sous le nom d'opération Jubilée, ce raid a été un véritable fiasco. Parmi les victimes plusieurs nationalités : des Anglais, des Américains, des Polonais, des Français, des Australiens, des Belges... Mais aussi et surtout des Canadiens. C'est donc pour leur rendre hommage que chaque année la ville de Dieppe les commémore. Avec des événements de plus grande ampleur aux dates importantes, comme samedi - 75 ans jour pour jour après l'opération - au square du Canada à Dieppe.

A l'époque les Alliés étaient venus pour tenter de libérer la Normandie des Allemands. Des Allemands qui avaient pris possession de la région et qui bien souvent se cachaient dans des bunkers. Dans la ferme de Calmont à Arques-la-Bataille près de Dieppe, six bunkers ont été récemment découverts par Bunker Archeo Dieppe. Oubliés pendant 75 ans, ils viennent d'être ouverts au public à l'occasion de la date anniversaire.

Visite des #bunkers à Calmont près de Dieppe. Première fois qu'ils sont ouverts au public pour le 75eme anniversaire du #raid de Dieppe. pic.twitter.com/7FblhmhhlG — Bleu HNormandie (@fbleuhnormandie) August 19, 2017

Sylvain Matthieu, président de l'association Bunker Archeo Dieppe. C'est grâce à lui et son équipe que les bunkers peuvent aujourd'hui se visiter. © Radio France - Comte Kathleen

"Quand on ouvre un bunker c'est des moments un petit peu magiques, on est confrontés à l'histoire... On revient 75 ans en arrière." Sylvain Matthieu, président de l'association Bunker Archeo Dieppe.

Bunker Archeo Dieppe c'est l'association sans qui rien n'aurait été possible. Quand ils sont arrivés sur place, les bunkers n'avaient pas été touchés depuis le départ de Allemands. Il a donc fallu creuser, fouiller et remettre en état. Sur les six bunkers du site, trois se visitent. En tout, 850 bunkers ont été construits à Dieppe et autour entre 1941 et 1944.

La prochaine visite des bunkers de Calmont aura lieu le 17 septembre pour les journée du Patrimoine.