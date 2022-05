PHOTOS - 75e édition du festival de Cannes : la ville en plein préparatifs !

On installe, on prépare, on repeint, on pose des barrières, on visse et on cloue… la ville de Cannes est en ébullition ce dimanche 15 mai ! Le coup d'envoi du75e festival de Cannes, c'est ce mardi 17 mai. Il ne reste plus que quelques heures pour que tout soit parfait !

Côté Palais des festivals, l'affiche est désormais positionnée sur la façade. Et on récure les marches avant d'y poser le mythique tapis rouge.

Le tapis rouge prendra sa place sur les marches du Palais des festivals © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Le village du festival avec ses tentes blanches est presque totalement installé. Au bout, sur la plage Macé, en début de Croisette, les équipes techniques sont en train de mettre en place le cinéma en plein air. Ils creusent des tranchées pour enterrer dans le sable les câbles qui seront reliés à la régie.

Les câbles de la régie du cinéma en plein air sont enterrés dans le sable de la plage Macé © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Un peu plus loin, sur la Croisette, les nombreux plagistes et restaurants sont fins prêts. Chez "Mademoiselle Gray" on a doublé les effectifs pour pouvoir assurer le service des nombreux touristes.

Le restaurant Mademoiselle Gray est prêt à accueillir du monde © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Sanders Smids, lui, fournit les fleurs pour une partie du festival, certains hôtels et quelques fêtes privées. Sa boutique déborde ! Il a reçu entre 3 et 4 000 pivoines venues du Var, c'est la fleur de la saison.

Sander Smids dans sa boutique © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Dans les plus grands palaces du front de mer cannois, c'est l'effervescence : les festivaliers commencent à arriver. Au Martinez, toutes les chambres sont complètes. Près de 700 personnes travaillent dans l'hôtel, sous la direction de Yann Gillet, directeur général du Martinez.

Yann Gillet, directeur général du Martinez, dans le hall de l'hôtel © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

L'hôtel recevra le dîner du jury qui lance officiellement le festival, le mardi ; puis le diner de gala le lendemain, après la montée des marches. Le salon de 1 000 m2 de l'hôtel est en train d'être équipé pour le son et la lumière.