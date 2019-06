PHOTOS - À Argenton, une projection de films nous replonge dans le quotidien des années 1920 à 1976

Argenton-sur-Creuse, France

Des promeneurs marchant sur le barrage d'Éguzon avant sa mise en service en 1926, la commune de Cuzion sous la neige en 1970, la crue de la Creuse à Argenton en 1976, les cavalcades dans les rues d'Argenton dans les années 50... C'est un retour dans le passé qui était proposé par le cinéma Eden Palace, à Argenton-sur-Creuse. Deux projections avaient lieu à 15h et à 20h30.

Du jet-ski sur le lac d'Éguzon dans les années 1950 © Radio France - Jérôme Collin

"L'idée est de créer un moment d'échange, de partage, pouvoir transmettre ces films. On a fait de la recherche auprès des cercles d'historiens, auprès des mairies, auprès des associations", explique Jean-Benoit Pechberty, chargé de collecte et de valorisation du patrimoine à Ciclic, l'agence régionale du Centre pour le livre, l'image et la culture numérique. "D'une génération à l'autre, parfois les enfants et petits-enfants s'en fichent. On sait que ces films ont un intérêt documentaire, sont importants pour montrer l'évolution de la vie au 20e siècle dans notre région", continue Jean-Benoit Pechberty.

Sans notre action, ces films pourraient finir à la décharge

La Ville de Cuzion sous la neige en 1970 © Radio France - Jérôme Collin

Des souvenirs à transmettre aux futures générations

La projection de 15 heures attire environ 115 personnes. Anne sursaute quand elle se voit sur les images d'une cavalcade, une parade dans les rues d'Argenton-sur-Creuse. "Oui, là c'est moi, avec le déguisement de cheval", sourit Anne. "C'était une journée très festive. Nos parents se faisaient un plaisir de préparer nos costumes. L'ambiance était fantastique. Ça fait revenir à des années sympas, l'enfance insouciante. Il y avait un lien social important", se rappelle-t-elle.

En 1976, la crue de la Creuse provoque d'importantes inondations à Argenton © Radio France - Jérôme Collin

Les films privés sont également récupérés lors de collectes. François-Xavier Planque, fils d'un médecin qui a longtemps vécu à Argenton, a déjà donné plusieurs bobines. "Elles sont restées dans le placard. C'était l'une des passions de mon père. On a déjà fait des dons à Ciclic et je pense qu'on va encore en faire. Il s'agit de la mémoire collective", explique-t-il.