EN IMAGES - Auxerre : La tour de l'horloge retrouve ses cloches

Le chantier de rénovation de la tour de l'Horloge à Auxerre (Yonne) avance. Ce mercredi, La Tour a retrouvé ses 3 cloches. Depuis le mois de décembre, elles se refaisaient une beauté entre les mains d'un campaniste autrichien. Après ce toilettage, les trois cloches ont repris leur place. Pour les deux plus petites, le monte-charge a suffi, mais pour la plus grosse qui pèse un peu plus d'une tonne et demie, une grue a été nécessaire.

L'opération de levage de la Cloche a duré presque quarante minutes © Radio France - Thierry Boulant

Une grue pour soulever la cloche

Il a Fallu une quarantaine de minutes pour reloger la cloche à une trentaine de mètres au dessus du sol. Une manœuvre aux multiples obstacles. "La difficulté, c'est l'emplacement, la hauteur et surtout l'impossibilité de s'appuyer sur les échafaudages, ils sont en suspension", explique Nicolas Ceschin qui conduit les travaux de restauration de la tour, " d'où la nécessité d'un chariot avec des rails pour supporter la charge là-haut. "

Maxime Contini aux commandes de la grue est guidé par son Chef de manœuvre. © Radio France - Thierry Boulant

Une manœuvre tout en douceur

Pour remettre la belle dans son emplacement, il faut s'appliquer raconte Maxime Contini, grutier de la société Senonaise Jagulak : " il faut y aller en douceur", précise t-il, "Il n'y a pas grande place là-haut. Il ne faut pas se louper, surtout quand il y a du monde autour". En haut, Jean-Luc Galaré, le chef de manœuvre le guide avec un talkie walkie. "Comme c'est un peu étroit", explique t-il," il faut un bon guidage. Le petit passage délicat, en définitive, c'est avec la flèche, il ne faut surtout pas toucher l'échafaudage avec le bras de grue".

La cloche arrive dans son logement. © Radio France - Thierry Boulant

On ne fait pas ça tous les jours ( un grutier)

Une vingtaine de badauds, plein d'admiration, ont assisté à ce retour au bercail de la cloche pour le plus grand plaisir de nos grutiers. "Pour nous, c'est flatteur", insiste Jean-Luc Galaré, "c'est quand même une opération relativement délicate. Il y a du monde. Ça change de nos opérations de grutage habituelles . On ne fait pas ça tous les jours."

Les trois cloches ont été restaurées en Autriche © Radio France - Thierry Boulant

Fin des travaux l'année prochaine

Il faudra attendre 2022 et la fin des travaux pour entendre la grosse cloche et ses deux petites sœurs carillonner à nouveau. Le coût global de la restauration de la tour de l'horloge est de 2.6 millions d'euros.

Une vingtaine de badauds ont immortalisé l'instant au pied de la Tour de l'horloge à Auxerre © Radio France - Thierry Boulant