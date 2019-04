PHOTOS - À Beaune les voitures des "flics" de cinéma font un carton auprès du public

Beaune, France

Plusieurs dizaines de voitures et de motos de police et les curieux sont ravis. On est loin de l'ambiance habituelle de manifestation, là les véhicules sont exposés, des modèles anciens comme nouveaux, surtout tagués comme on peut les voir au cinéma ou dans les séries. Pour ajouter à l'ambiance, des vrais et des faux policiers déguisés tournent autour des voitures siglées "NYPD" ou "Carabinieri".

L'exposition est organisée par la Direction Départementale de la Sécurité Publique de Côte d'Or, c'est-à-dire les policiers eux-mêmes. "Ça fait cinéma, mais il ne faut pas oublier que ces voitures elles sont aussi dans les rues dans la réalité, c'est bien de mettre le travail de la police en avant comme ça", témoigne Patrice, un visiteur. Effectivement certains modèles ont vraiment patrouillé à New York, sur les autoroutes italiennes (Lamborghini), au Luxembourg (Tesla) ou en Belgique (VW Jetta).

La star de l'expo : la Ford Gran Torino, notamment vue dans Starsky & Hutch. © Radio France - Alexandre Berthaud

L'autre voiture la plus photographiée : la Lamborghini des policiers italiens. © Radio France - Alexandre Berthaud

La preuve © Radio France -

Les fameux "Carabienieri" italiens étaient aussi représentés © Radio France - Alexandre Berthaud

La fameuse voiture NYPD, des policiers New Yorkais, s'offre une retraire Côte-d'Orée © Radio France - Alexandre Berthaud

Avec des vrais-faux sherifs autour © Radio France - Alexandre Berthaud