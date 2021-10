PHOTOS : A Besançon, le chemin couvert du Front Battant se refait une beauté

C'est un chantier à gros sous et bien visible : à Besançon, le chemin couvert du Front Battant est en travaux. Vous avez forcément vu les échafaudages si vous êtes passé le long des fortifications Vauban, avenue Edgar Faure. Des travaux de restauration du site classé, et de sécurisation.

Ce chantier fait partie de la phase 4 du contrat de plan Etat-Région, à six millions d'euros, financé par la Drac, la Région BFC, le conseil départemental du Doubs et Grand Besançon Métropole.

Le chemin couvert du Front Battant à Besançon est en chantier. Les échafaudages courent le long des fortifications Vauban, avenue Edgar Faure. Les travaux sont longs, minutieux et complexes car les fortifications sont classées au patrimoine mondial de l'Humanité. Il s'agit d'un chantier de la phase 4 du contrat de plan Etat-Région, à six millions d'euros, financé par la Drac, la Région Bourgogne Franche-Comté, le conseil départemental du Doubs et Grand Besançon Métropole.

Les échafaudages courent le long des fortifications Vauban, avenue Edgar Faure. © Radio France - Anne Fauvarque

Pierre par pierre

La restauration du parement des remparts, c'est un travail de la pierre essentiellement. "On répare les dommages du temps, explique Laurent Garret, directeur du Patrimoine à la Ville de Besançon et Grand Besançon Métropole. On enlève et on remplace des pierres qui sont altérées".

Tout le travail est fait à la main. © Radio France - Anne Fauvarque

Ce n'est pas si simple de remplacer une pierre précise la technicienne à la Direction architecture et patrimoine à la Ville de Besançon. Véronique Drouhard constate que certaines des pierres n'ont plus de résistance. Il faut donc "absolument" les remplacer.

Le compagnon tailleur de pierre enlève chaque pierre puis la remplace. © Radio France - Anne Fauvarque

"_Quand on remplace une pierre totalement détérioré_e, poursuit la technicienne, au moment où on l'enlève elle décompresse celles qui sont autour". Rien que sur ce chantier, ce sont 25 mètres cubes qui seront remplacés, pierre par pierre.

Certaines pierres se sont totalement délitées. © Radio France - Anne Fauvarque

Restauration et sécurisation

Il ne s'agit pas que de travaux de restauration, mais aussi de sécurisation. Car une pierre qui se délite menace de tomber, sur le trottoir et donc potentiellement sur les piétons. Il faut donc aussi les remplacer pour des questions de sécurité.

Les pierres à remplacer sont numérotées. © Radio France - Anne Fauvarque

"Il n'y a pas des barrières partout, donc on est tenu de garantir que ça ne s'effondre pas et que les gens ne tombent pas des remparts, indique encore le directeur du Patrimoine à la Ville de Besançon et Grand Besançon Métropole. "On va certainement partir sur un nouveau plan pluriannuel d'investissement, poursuit Laurent Garret, avec un axe fort : la sécurisation".

Les pierres grises sont les pierres d'origine, noircies par la pollution notamment. © Radio France - Anne Fauvarque

En plus de la restauration du chemin couvert du Front Battant, la restauration de l'escarpement Rivotte est aussi en cours. Suivront toujours compris dans cette 4ème phase en 2022 et 2023 les restaurations du Bastion de l'archevêque, puis de la Tour Notre-Dame.