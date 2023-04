PHOTOS - A Cambo-les-Bains, 60 meubles du Mobilier national "redonnent vie" à la villa Arnaga

Grâce au Mobilier national, la villa Arnaga à Cambo-les Bains retrouve son aspect vivant et habité, comme à la Belle Époque! A la demande de la mairie, l'institution publique met 60 meubles à disposition du Musée Edmond Rostand. Depuis la réouverture annuelle le 1er avril, vous pouvez les retrouver lors de votre visite de la sublime villa du dramaturge Edmond Rostand. On vous explique le travail réalisé pour ce résultat.

Pour le contexte, le célèbre dramaturge Edmond Rostand, auteur de Cyrano de Bergerac, ou encore de Chantecler, a fait construire cette villa en 1903. Il y a vécu avec sa famille, jusqu'à sa mort en 1918. Pour des raisons financières à son décès, ses proches ont du vendre la quasi-totalité du mobilier. Depuis, le musée tente de récupérer ces meubles, mais cela ne suffisait pas à combler les deux étages visitables de 400 mètres carrés chacun.

Pas les meubles d'origine, mais "au plus proche de ceux que les Rostands avaient choisis"

Ces meubles sont arrivés en une fois, par camion cet hiver. Ce n'est certes pas le mobilier d'origine, mais ce travail de collaboration démarré en 2019 avec le Mobilier national, permet de se plonger dans à l'époque des Rostands. Comme l'explique la conservatrice du musée, Béatrice Labat : "Nous avons travaillé trois ans à partir de photographies, et de documents d'archive. Notamment l'inventaire après décès d'Edmond Rostand. On savait ce qu'il y avait dans chaque pièce. On a cherché au sein du mobilier national ce qui pouvait ressembler le plus possible. On a de magnifiques meubles de styles différents... Qui correspondent à l'importance qu'Edmond Rostand a voulu mettre dans son mobilier, l'atmosphère qu'il a voulu donner."

En images, au cœur du mobilier des Rostands, un siècle en arrière

Le lit de Rosemonde, poétesse et épouse d'Edmond Rostand © Radio France - Sophie Allemand

L'une de la trentaine de photographies dont dispose le musée, qui a permis de placer les meubles comme au début du XXème siècle © Radio France - Sophie Allemand

Le lit de Jean, fils cadet de la famille, en métal comme le recommandait cette époque hygiéniste © Radio France - Sophie Allemand

Un bureau qui ressemble à celui qu'Edmond Rostand avait dans sa chambre, ergonomique pour éviter le mal de dos © Radio France - Sophie Allemand

"On croirait que c'est le mobilier d'origine" : les visiteurs charmés par cet ameublement © Radio France - Sophie Allemand

C'est un dépôt de longue durée du Mobilier national, cinq ans, renouvelable. A demeure ici, "pour de très longues années", selon la conservatrice. Il y a 100.000 visiteurs par an à la Villa Arnaga. Les meubles sont donc disposés pour laisser de grands espaces, et éviter que ce mobilier ne soit abimé.

Informations pratiques

La Villa Arnaga-Musée Edmond Rostand appartient à la ville de Cambo-les-Bains. Elle est ouverte tous les jours d'avril à novembre, sauf exception. Retrouvez les horaires, sur le site de la Villa Arnaga - Musée Edmond Rostand .