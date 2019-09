[Photos] À Gisors, on célèbre les impressionnistes en costumes d’époque

Gisors, France

Gisors a remonté le temps dimanche 8 septembre pour s’envoler vers le 19e siècle. Lors de l’événement « Un dimanche au temps des impressionnistes », la commune a accueilli plusieurs associations, danseurs et comédiens pour une grande reconstitution pour honorer Claude Monet ou encore Auguste Renoir.

Les comédiens ont reproduit plusieurs tableaux, dont "Déjeuner sur l'herbe" de Claude Monet. - Baptiste Baly

Elodie et sa fille font partie de l'association Arts et chiffons. Elles sont venues de Chatou, dans les Yvelines, pour participer à l'événement. © Radio France - Noémie Lair

Dans le parc du château, les robes et costumes d’époque rivalisaient d’authenticité. C'est ce que souhaitait l'organisatrice et conseillère municipale Marie-Paule Longfier : « L'objectif est de _faire revivre le temps de la Belle époque et des peintres impressionnistes_. La Normandie est le berceau de l'impressionnisme. Tous les peintres impressionnistes ont foulé nôtre terre normande. »

Marie-Paule Longfier, conseillère municipale, a organisé l'événement et a loué une robe d'époque pour l'occasion. © Radio France - Noémie Lair

Pour aider les spectateurs à imaginer la vie à cette époque, les organisateurs ont fait appel à des danseurs, musiciens ou encore à des peintres. Une troupe de comédiens était aussi présente pour lire des poèmes et jouer des scènettes. C’est ainsi qu’au détour d’un sentier, les visiteurs pouvaient croiser un certain Claude Monet.

Claude Monet est interprété par Xavier, comédien de la compagnie Impressionne-moi. © Radio France - Noémie Lair

C’est Rudolph Sumac, comédien, qui a mis en scène le spectacle avec la compagnie Impressionne-moi. « On est chauvins, on aime la Normandie donc valoriser ce patrimoine culturel et architectural, avec le château, en faisant revivre et en ramenant le public dans le parc est important », explique-t-il.

Rudolph Sumac a fait répéter les comédiens jusqu’au dernier moment. © Radio France - Noémie Lair

Les visiteurs sont repartis conquis, avec des airs de valse ou de french cancan dans la tête.