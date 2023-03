PHOTOS - À Giverny, les jardins de Monet sont prêts pour l'ouverture au public

À la veille de l'ouverture, il ne reste plus grand chose à faire pour accueillir le public, tout juste "quelques graviers à mettre dans les allées, quelques massifs à désherber, un petit peu de taille dans certains rosiers" avance Jean-Marie Avisard, le chef-jardinier de la Fondation Monet depuis six ans. Un jardin construit comme un tableau impressionniste, avec "des petites touches de couleurs pour faire comme dans les tableaux de Monet". Et il y a une règle dans le Clos normand, le jardin juste devant la maison : "Toujours des massifs de la même couleur dans la saison !"

Une odeur de chocolat flotte sur le jardin, due aux écorces de cacao qui servent pour le paillage © Radio France - Laurent Philippot

"Là, au printemps, ce sont des bisannuelles, pensées et giroflées, tulipes ou pâquerettes" détaille Jean-Marie Avisard, "là, le massif sera toujours bleu, le massif d'après sera toujours jaune et le massif d'après toujours orange". Les jardiniers de la Fondation Monet produisent 80 à 90% des plantes du jardin.

Ces plantes, dans la serre chaude, serviront à décorer la maison de Claude Monet © Radio France - Laurent Philippot

Au fond de la serre chaude, la collection d'orchidées de la Fondation Monet © Radio France - Laurent Philippot

Retrouver l'esprit de Monet

Dans ce jardin historique, propriété de l'Académie des Beaux-Arts et ouvert au public depuis 1980, hors de question de tout changer. "Les allées seront toujours au même endroit, les massifs au même endroit" explique Jean-Marie-Avisard, mais "on essaie de réhabiliter par rapport à des photos ou des tableaux". C'est le cas du mur près de la maison du peintre. Les croisillons avaient été envahis par la vigne vierge, "on ne voyait plus rien du tout" s'émeut le chef jardinier.

Les croisillons ont été restaurés et une rangée de poiriers plantée, comme au temps de Claude Monet © Radio France - Laurent Philippot

La glycine du pont japonais sous surveillance

De l'autre côté de la maison, accessible par un passage souterrain, le jardin d'eau, une tout autre ambiance, avec l'étang et son inspiration japonaise qui appelle au calme et à la sérénité. Point d'orgue pour les visiteurs et les photographes, le pont japonais et sa glycine "qui était déjà là du temps de Monet". La glycine est taillée tous les hivers, "un peu comme une vigne" précise Jean-Marie Avisard et il faudra attendre une quinzaine de jours pour que la glycine bleue fleurisse et un mois et demi pour la blanche.

Il faut patienter encore un peu pour voir les glycines en fleurs © Radio France - Laurent Philippot

Avec les variations climatiques, "depuis deux ans, les fleurs de la glycine gèlent avant de pouvoir fleurir" a constaté le chef-jardinier. Pour limiter les effets météorologiques et du réchauffement climatique, des cannes d'arrosage et un dispositif qui détecte les températures ont été installés : "Si les températures descendent en dessous d'un degré, les cannes se mettent en route et ça protège la glycine comme les vignes".

Un petit coup de propre pour Pierre Peschaux, un des treize jardiniers de la Fondation Monet © Radio France - Laurent Philippot

Nettoyer les allées, enlever les fleurs mortes, ou contenir les nymphéas sur l'étang, les treize jardiniers, dont deux apprentis de la Fondation ne chôment pas pour le plus grand plaisir des visiteurs. Ils étaient 640.000 en 2022.

La Fondation Monet est ouverte du 1er avril au 1er novembre 2023, de 9h30 à 18h00.