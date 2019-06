PHOTOS - À Guéret, un complexe sportif de 3500 mètres carrés inauguré !

Le complexe sportif Léo Lagrange de Guéret a été inauguré ce samedi ! Un complexe omnisports de 3500 mètres carrés, qui accueillera escalade, badminton, basket, volet ou encore tennis de table. Les sportifs guérétois sont plus que satisfaits.

Guéret, France

Les sportifs guérétois l'attendaient depuis longtemps. Après plus d'un an et demi de travaux, le complexe omnisports Léo Lagrange a été inauguré ce samedi par la municipalité, en présence du maire Michel Vergnier. Le nouveau complexe se situe rue Jean Bussière, collé au stade de football Léo Lagrange.

Plus de 3500 mètres carrés de complexe sportif, qui peut désormais accueillir badminton, basket-ball, volley-ball, escalade, tennis de table et même pétanque !

Plus de 1000 mètres carrés sont consacrés au gymnase multi-sports. © Radio France - Simon Soubieux

L'arrivée du nouveau complexe qui satisfait évidemment tous les sportifs : "Cela fait du bien de pouvoir être dans de nouveaux locaux, neufs comme jamais. Auparavant, nous avions un peu honte de nos anciens locaux. Cela manquait à Guéret.", explique Jean-Marc, président du club de tennis de table de la ville. "Une très bonne nouvelle pour le sport guérétois" pour Manu, le président du club de badminton.

Le complexe accueille aussi un tout nouveau mur d'escalade. © Radio France - Simon Soubieux

Le complexe pourra également accueillir des compétitions.