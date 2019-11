Ce samedi se déroulait la 21 édition de l'Enduo du Limousin, à Aubusson. Au départ, plus de 400 pilotes, et tout au long du parcours, des centaines de spectateurs pour les encourager.

PHOTOS : A l'Enduo du Limousin, boues et encouragements pour les pilotes

L'Enduo 2019 se déroulait à Aubusson et aux alentours ce samedi.

Aubusson, France

De la boue, des bosses, et des encouragements ! L'Enduo du Limousin 2019, à Aubusson, a accueilli plus de 400 pilotes de France entière.. La course d'enduro, c'est à dire de moto tout terrain, qui fête sa 21ème édition cette année est particulièrement difficile : pentes très importantes, virages sinueux aux milieu des arbres.

Une boucle de plus de 80 kilomètres, d'Aubusson à Fourneaux, jusque la Chassagne et Felletin, à travers les bois. Un défi permanent pour chaque duo de moto, qui doit franchir la ligne ensemble. Sur le parcours, les spectateurs n'hésitent pas à venir donner un coup de main aux pilotes en difficulté.

Les pilotes ont du franchir de sacrés obstacles. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Certains ont plus de facilités que d'autres. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Il faut parfois mettre bien les gaz pour passer les difficultés. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Au bord de la piste, de nombreux spectateurs. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Certains n'hésitent pas à donner un coup de main. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Il faut même parfois sortir la corde pour tirer les concurrents. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Pour les pilotes, ça devient bien souvent un vrai parcours du combattant. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort