PHOTOS - à la course des garçons de café de Fort-Mahon, "c'était plus dur que l'année dernière"

Les 44 femmes et 54 hommes participant à la course des garçons de café de Fort-Mahon-Plage se sont élancés à 21 heures pour un parcours de 3 kilomètres.

La station balnéaire de Fort-Mahon (Somme), sur la côte picarde, a organisé une nouvelle édition de sa course des garçons de café ce mercredi 9 août. Une épreuve ouverte à tous qui s'est déroulée sous un beau soleil. Initialement prévue le 2 août, elle avait été reportée d'une semaine car des vents forts avaient été annoncés.

Chez les adultes, le vainqueur du jour est Baptiste Marié, 17 ans, serveur dans une friterie de Fort-Mahon. Il termine la course en 17 minutes et 39 secondes. © Radio France - Martin Duffaut

Du côté des règles, attention le nom de "course" est trompeur : interdiction de courir pour les concurrents. Ils sont sanctionnés de 30 secondes de pénalité sur leur temps final pour chaque infraction. L'autre défi est de ne pas renverser les trois verres de 25 centilitres et la bouteille de soda posés sur leur plateau. Leur contenu est mesuré à l'arrivée.

"Il a fallu se battre"

Chez les adultes, c'est Baptiste Marié, 17 ans, qui a terminé le premier les 3 kilomètres. "Je voulais au moins finir dans le top 5, donc ça fait plaisir" explique-t-il. Ce serveur dans une friterie de la ville avait gagné les trois précédentes éditions junior, pour les 13-17 ans, alors "cette année chez les adultes c'est un rythme au-dessus, il a fallu se battre". Il termine la course en 17 minutes et 39 secondes.

À l'arrivée, Alexandre note les temps réalisés, le volume d'eau restant dans les verres des concurrents, et les éventuelles pénalités pour ceux qui ont couru. © Radio France - Martin Duffaut

Amandine Rançon est la gagnante chez les femmes pour sa première participation. "J'ai découvert la course l'année dernière, et j'ai trouvé ça super sympa" explique-t-elle, "je m'étais dit que je courrais la prochaine". À 36 ans, l'amiénoise réalise un temps de 19 minutes et 42 secondes.

"C'était trop bien"

Du côté des enfants, les deux épreuves pour les 6 à 12 ans et les 13 à 17 ans ont eu lieu l'après-midi et en début de soirée sur un parcours moins long, mais avec les mêmes règles. Alexis, qui a 10 ans, est déçu par sa quatrième place, lui qui était arrivé premier l'année passée. "Les autres ont triché, ils ont couru sur la fin pour me dépasser" proteste-t-il. Mais malgré tout, "c'était trop bien", et il se promet de reconquérir sa première place l'année prochaine.

Amandine Rançon, est la gagnante chez les femmes avec un temps 19 minutes et 42 secondes. À 36 ans, c'est la première fois qu'elle participe. © Radio France - Martin Duffaut

Le résultat est à la hauteur des espérances de Jonathan Miny, responsable événementiel de l'office de tourisme de Fort-Mahon, qui a organisé l'événement avec son équipe. "Le soleil était au rendez-vous, il n'y avait pas de vent, c'est génial" sourit-il. Lui-même a participé, "dossard 197" précise-t-il, et est arrivé dans les quinze premiers de la course : "c'était physique".