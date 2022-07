PHOTOS - A Maubeuge, l'ex-bâtiment de la Banque de France se transforme pour accueillir le Grand Palais

Des échafaudages partout, des bâches sur le sol… Après le Louvre à Lens, voici le Grand Palais qui prend ses quartiers à Maubeuge ! La ville fait partie des trois sites choisis en France par le musée pour accueillir son projet "MUSE". Le principe ? Tout est basé sur la scénographie et le numérique : projeter des œuvres via des vidéoprojecteurs, sur les murs, mais aussi reproduire des tableaux ou bien des sculptures en 3D, le tout avec des dispositifs sonores ou bien des tables interactives.

Des expositions immersives

Ce projet MUSE va donc s'installer d'ici le 16 septembre, dans l'ex-bâtiment de la Banque de France de Maubeuge. Ce bâtiment est inutilisé depuis 2004, racheté à l'Etat par la mairie il y a quatre ans, qu'il a donc fallu rénover. Et ce ne sera pas un musée "habituel". Bien au contraire ! C'est un musée nouvelle génération, temporaire, qui propose un nouveau concept, explique Jeoffrey Wandennieuwembrouk, de la direction des Affaires Culturelles : "On interagit avec les œuvres, on les touche, on les sent, selon les expositions. Il y aura aussi des possibilités d'assembler des œuvres. Il y aura aussi des temps forts, et on va travailler avec les équipes pédagogiques pour proposer des contenus adaptés aux enfants et grands."

Il y a environ 150 mètres carrés à exploiter pour le Grand Palais. © Radio France - Marianne Naquet

Une première exposition sera consacrée d'abord à la ville de Pompéi, ensevelie par le Vésuve, puis six mois plus tard à la Joconde : l'idée, c'est de varier les concepts, explique l'adjoint à la culture, Nicolas Leblanc. A quelques mètres, une autre initiative "immersive" du Grand Palais sera aussi visible, juste à coté à la Salle Sthrau, où d'autres expositions seront présentées.

Quid de la suite ?

A priori, le projet MUSE du Grand Palais devrait rester dans l'ex antenne de la Banque de France trois à quatre ans, et être transféré ailleurs, place de Wattignies. Ensuite la mairie transformera le bâtiment, (l'ex-antenne de la Banque de la France) en musée de l'histoire de Maubeuge.

Il faut refaire toute l'électricité dans ce bâtiment qui date du début du XXe siècle. © Radio France - Marianne Naquet

L'entrée pour les expositions du Grand Palais sera gratuite et accessible à tous. La mairie espère faire le plein. Elle a investi 400 000 euros rien que dans l'achat de l'ancienne antenne de la Banque de France.