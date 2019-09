PHOTOS - A Moutiers, le street-art colorise les murs du centre-ville

Jusqu'au 28 septembre, Moutiers (Savoie) accueil la seconde édition du festival Les Éternelles Crapules. 13 nouvelles fresques vont s'afficher sur les murs du centre-ville et compléter celles déjà en place.

Pour les repérer il faut parfois avoir l’œil et lever la tête dans les rues de Moutiers (Savoie). Le festival Les Éternelles Crapules organise sa deuxième édition du 2 au 28 septembre pour afficher 13 nouvelles fresques sur les murs du centre-ville.

Depuis un an, les street-artistes envahissent les rues et ruelles de Moutiers pour embellir la ville. Un choix de la part du maire de la ville, Fabrice Pannekoucke, pour "faire réfléchir autour de l'art dans la ville et poser des questions".

L'autre objectif, c'est de créer un parcours géant dans la ville pour que les visiteurs cherchent les différentes fresques. En voici une sélection.

Le renard venu de l'espace

Dans le croisement d'une rue, il faut lever la tête pour ne pas manquer ce renard archer © Radio France - Xavier Grumeau

L'aigle royal savoyard

Peint sur le mur d'un immeuble HLM, cet aigle de 40m de haut est visiblement depuis l'autoroute N90 © Radio France - Xavier Grumeau

Visages, villages

Dans le quartier de la Madeleine, impossible de louper la jeune fille au loup © Radio France - Xavier Grumeau

Un oeil © Radio France - Xavier Grumeau

Maître hiboux veille sur la ville

Malgré la présence du balcon, le street-artiste a su garder la grandeur de ce duc ailé © Radio France - Xavier Grumeau

La gare de Moutiers encornée