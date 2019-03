PHOTOS - A Nancy, le Muséum-Aquarium fait le plein avant fermeture pour travaux

Dernier jour de visite ce dimanche 3 mars au Muséum-Aquarium de Nancy ! L'établissement ferme ses portes pour travaux, et rouvrira à l'automne. Les visiteurs sont nombreux à venir admirer poissons et expositions.

Nancy, France

Le Muséum-Aquarium de Nancy bondé ce dimanche 3 mars. C'est le dernier jour de visite avant fermeture de l'établissement pour travaux. Avec l'entrée gratuite comme tous les premiers dimanches du mois, le cap des 2 000 visiteurs pourrait être franchi. Le chantier va démarrer d'ici quelques jours, réouverture prévue en septembre-octobre.

Le hall d'accueil transformé

Principal changement de ce musée, classé aux monuments historiques : l'accueil sera totalement restructuré, plus grand et ouvert. Un nouveau vestiaire, une boutique-librairie et un espace de convivialité vont être crées. Le sens de la visite sera réorganisé.

Nouveauté également : une application web pour en savoir plus sur les espèces, et un film sur les coulisses de l'aquarium."On va ouvrir certains murs, casser des cloisons et fluidifier des circuits de visite", explique Pierre-Antoine Gérard, directeur du Muséum-Aquarium.

Les décors de certains aquariums vont être changés. © Radio France - Mélanie Juvé

Les poissons ne déménageront pas pendant les travaux, mais seront transvasés dans d'autres aquariums. © Radio France - Mélanie Juvé

De nouveaux poissons à la rentrée

300 espèces de vertébrés et non-vertébrés sont présents actuellement dans les aquariums. A l'étage d'en haut, ce sont 650 animaux exposés à la galerie de zoologie. Pendant les travaux, les poissons ne déménageront pas de l'établissement.

"Il y aura un jeu de mouvement des poissons d'un aquarium à l'autre pour commencer à changer les décors par exemple. On va minimiser le stress que les travaux vont procurer, ils seront choyés" affirme Pierre-Antoine Gérard, le directeur. A la réouverture, les décors auront changé donc, et de nouveaux poissons feront leur apparition.

Plus de 600 espèces sont exposées à l'étage, dans la galerie de zoologie. © Radio France - Mélanie Juvé

L'aquarium est aujourd'hui essentiellement tropical, et on présentera des animaux de nos rivières et nos étangs, comme la carpe ou des tanches. Egalement des espèces de la côte Atlantique et Méditerranée. —Pierre-Antoine Gérard, directeur

L'établissement a passé le cap des 100 000 visiteurs l'année dernière. 23 agents de la Métropole et l'Université de Lorraine travaillent à l'aquarium.