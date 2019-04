PHOTOS | À Neuillay-les-Bois, des jeunes rénovent le lavoir communal

Neuillay-les-Bois, France

Un burin dans une main, une truelle dans l'autre, les neuf adolescents se démènent sur le chantier de rénovation du lavoir communal de Neuillay-les-Bois. Il faut consolider les murs qui menacent de s'effondrer, il faut aussi entièrement reposer la charpente. Bref, il y a beaucoup de travail. Et les neuf jeunes ne sont pas de trop pour donner un précieux coup de main à plusieurs artisans. "On peut apprendre plusieurs métiers. Et puis ça nous occupe pendant les vacances, plutôt que de rester devant la console", souligne Quentin.

Eliott est en train d'appliquer du ciment sur les murs du lavoir communal de Neuillay-les-Bois © Radio France - Jérôme Collin

Les jeunes ont entre 12 et 15 ans. Ils sont là pour plusieurs jours. "On travaille sans être payé, mais on a l'impression d'être utile. On sert à quelque chose. Et puis on apprend de nouvelles techniques avec les artisans", explique Eliott. Le jeune garçon de 12 ans s'applique au moment de poser le ciment sur les murs du lavoir communal.

Sensibiliser à la sauvegarde du patrimoine local

Le chantier se veut ludique et concret. Pas question de rester les bras croisés et de regarder les autres faire. Le but est d'être impliqué dans l'avancée des travaux. Cela permet d'intéresser plus facilement les jeunes au patrimoine qui les entoure. "On ne fait pas que regarder et partir. C'est un bâtiment qui était en ruines et nous on le rénove", sourit Eliott.

Le patrimoine local, j'y suis très attaché !", Emma, qui travaille sur le chantier

Plusieurs artisans aident les jeunes à réaliser les gestes © Radio France - Jérôme Collin

"Simplement venir voir un lavoir, ça n'aurait pas été intéressant pour les jeunes. Mais là, ils sont dans la pratique", précise Patrice Boiron, le maire de Neuillay-les-Bois. "Le patrimoine est important dans nos campagnes. Ce lavoir a été utilisé jusque dans les années 70. On est une génération où on oublie un peu tout ça. On a le portable, Internet, tout va vite. Mais il faut qu'on sache ce que faisaient les anciens, c'est important", précise le maire.