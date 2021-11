PHOTOS - A Niort, le bassin intérieur de la piscine Pré-Leroy rouvre le 15 novembre

C'est un équipement attendu par les Niortais et les habitans du secteur : la piscine Pré-Leroy a été réhabilitée et rouvre enfin au public après 36 mois de travaux. Ré-ouverture en deux temps. D'abord le bassin intérieur le lundi 15 novembre puis le bassin nordique, à l'extérieur, a priori le lundi 13 décembre. Le chantier avait pris du retard, notamment à cause des conséquences de la crise sanitaire.

Les principales nouveautés

La transformation du bassin extérieur en bassin nordique de 50 mètres chauffé (27°) et ouvert toute l'année . Deux murs mobiles sont installés, permettant de moduler les espaces et d'accueillir différents publics en même temps.

. Deux murs mobiles sont installés, permettant de moduler les espaces et d'accueillir différents publics en même temps. L'ajout d'un fond mobile dans le bassin intérieur de 25 mètres (28°) qui permet de faire varier la profondeur de deux mètres à quelques centimètres pour l'apprentissage de la natation ou la pratique d'autres activités comme l'aquagym.

de 25 mètres (28°) qui permet de faire varier la profondeur de deux mètres à quelques centimètres pour l'apprentissage de la natation ou la pratique d'autres activités comme l'aquagym. La création d'une pataugeoire couverte et transformation de la pataugeoire extérieure en aire de jets d'eau

couverte et transformation de la pataugeoire extérieure en aire de jets d'eau La création d'un solarium en terrasse avec vue à 180°

Le bassin nordique doit ouvrir le 13 décembre, la couverture thermique n'est pas encore finalisée © Radio France - Noémie Guillotin

Les enfants pourront s'amuser sur l'aire de jets d'eau extérieure © Radio France - Noémie Guillotin

"On peut être très contents d'avoir maintenu un tel équipement en plein cœur de ville. C'est un lieu très transparent, agréable", se réjouit Jérôme Baloge, le maire de Niort et président de l'agglomération. Mais aussi "attractif" avec notamment le bassin nordique de 50 mètres "ce qui est quand même assez rare dans la région". Ce bassin sera équipe d'un système de détection et de prévention des noyades et de lumières Led pour que les nageurs puissent contrôler leur rythme et leur performance en temps réél.

De nouveaux vestiaires pour les usagers © Radio France - Noémie Guillotin

La fréquentation maximale sera de 900 personnes en simultané. Les deux bassins sont par ailleurs homologués par la Fédération française de natation pour les compétitions. Un équipement pour la préparation des JO de Paris 2024 ? Niort agglo a intégré la liste officielle des centres de préparation aux Jeux. "Pourquoi pas des entraînements ou des préparations. On peut avoir des espoirs mais Rien n'est décidé. En tout cas Pré-Leroy est prêt", indique Jérôme Baloge.

Un chantier de 18,7 millions d'euros hors taxe. Les tarifs qui n'avaient pas augmenté depuis 2017 ont été alignés sur ceux du centre aquatique de Chauray. Plus de détails et horaires sur le site de Niort Agglo.